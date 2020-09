Puno: familias de la cuenca Coata carecen de agua en plena pandemia

El Gobierno ha sostenido, desde el inicio de la pandemia, que la mejor forma de protegerse del coronavirus son normas sanitarias básicas, como el distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos.

Pero es allí, precisamente, que se desnuda uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad: la falta de agua potable.

Varias familias de la comunidad Carata, del distrito de Coata (Puno) sobreviven consumiendo agua contaminada que sacan de los pozos que han perforado en la zona.

Es la única forma de acceder al agua, puesto que las políticas diseñadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Puno y Seda Juliaca, no llegan hasta estos sectores.

La señora Valentina y su esposo por ejemplo, viven solos en Carata, y se quejan porque los camiones cisterna que deben de abastecer de agua a las casas no llegan. Los choferes ponen de excusa la falta de carreteras, pero eso es mentira, puesto que hay caminos que llegan hasta estos inmuebles rurales.

Similar es el caso en el sector Pocsin, donde los comuneros se han resignado a no recibir agua potable.

El presidente del Frente de Defensa Unificado de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, denunció que varios sectores están desatendidos y condenados a contaminarse con el agua.

¿Pero, por qué el agua de esta zona está contaminada? La contaminación fue confirmada por estudios técnicos que hizo el Gobierno Vasco, lo que provocó la declaratoria de emergencia por peligro de contaminación en el agua, en cinco distritos de la cuenca Coata (Caracoto, Juliaca, Coata, Huata y Capachica).

La semana pasada, el Gobierno central volvió a prorrogar la emergencia de la cuenca por 60 días más, pero los dirigentes afirman que no hay estrategias de atención integral, pese a estas declaratorias.

“Algunos tenemos que llevar agua desde Coata al campo, es la única forma”, sostuvo la dirigente Bertha Inquilla Suasaca al ser consultada de esta situación.

Los comuneros están más preocupados porque en el altiplano empieza el periodo de lluvias, lo que complicará el tránsito de camiones; es decir, que sin mantenimiento ni intervención del Gobierno Regional de Puno, es posible que más gente se quede sin agua en medio de la crisis sanitaria nacional.