Puno: Fiscalía solicitó prisión preventiva contra cuatro policías investigados por presunto delito de tortura.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno ha solicitado formalmente nueve meses de prisión preventiva contra cuatro efectivos policiales de la Comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, por el presunto delito de tortura en agravio de José Huanchi (24).

El Ministerio Público informó que los agentes investigados son: Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz, a quienes se les imputa el presunto delito de tortura en agravio del ciudadano que previamente fue detenido tras ser acusado de ingresar a una vivienda ajena, en el jirón San Juan de Dios de la ciudad de Juliaca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría sido golpeada brutalmente en reiteradas ocasiones en la cabeza, el rostro y el estómago al momento de su detención. El requerimiento de la Fiscalía busca asegurar la presencia de los agentes involucrados y garantizar el desarrollo de las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Aunque en un primer momento los policías argumentaron que el detenido —quien supuestamente había ingresado a una vivienda ajena— se autolesionó, esta versión fue rotundamente rechazada por los familiares del infortunado joven. Los parientes denunciaron públicamente que la víctima falleció a causa de los graves golpes propinados por los custodios del orden, exigiendo la máxima sanción legal para los implicados y rechazando cualquier intento de encubrimiento institucional. La audiencia de prisión preventiva fue programada para las 16 horas de este lunes.