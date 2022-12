En horas de la mañana de ayer, más de 30 alcaldes de los diferentes centros poblados de la región Puno que deberían ser beneficiados con la entrega de motocargas por parte del Gobierno Regional de Puno, se apostaron en los exteriores de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos del ente regional para exigir la renuncia del responsable de dicha área y la presencia del gobernador Germán Alejo para entablar diálogo.

Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados, manifestó que, desde que el primer proceso de licitación “se cayó” porque la empresa Orbes Agrícola SAC no cumplió con las especificaciones técnicas, pidieron que se modifique el expediente y se considere solo 2 metros en la medida de la tolva.”Queremos que nos explique técnicamente el memorándum N°1590, enviado a la Gerencia de Desarrollo Social, en el que esta oficina indica que no procede el expediente modificado para la adquisición, que nos digan claro que este proyecto no va y punto, que den la cara el encargado de Supervisión y el gobernador”, dijo.

Adquisición

Asimismo, recordó que este proyecto de adquisición de motocargas, viene desde hace 4 años y ha pasado por tres gobernadores sin tener éxito en los procesos de licitación, “no hay capacidad de gestión, ellos son técnicos deberían buscar la salida más oportuna o no lo quieren hacer porque de repente están buscando sus apetitos personales”, refirió. Ante esta situación, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Jhon Cruz, culpó al gerente de Desarrollo Social, Pio Mamani, indicando que como área usuaria, él debió tomar la batuta para que se elabore de forma correcta la modificatoria del expediente y se apruebe por el comité de selección.