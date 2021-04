El titular del Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa ordenó el remate de un predio municipal donde desde hace muchos años funciona el mercado Manco Cápac de Juliaca. La diligencia estaba prevista para este jueves, pero se suspendió por no haberse cumplido los procedimientos que corresponde.

El procurador del municipio provincial de San Román, Óscar Mendoza Cari, dijo que recientemente tuvo conocimiento que en el referido juzgado de la Ciudad Blanca se ha tramitado un proceso de “obligación de dar suma de dinero”, en el que aparece como demandante Alejandro Uldarico Pacheco Valdez y como demandada está Eva Leonor Aguirre viuda de Calatayud y otros.

Según refirió, ambas partes -demandado y demandante- habrían simulado un proceso con la intención de apropiarse del predio municipal de 9 mil 383 metros cuadrados, donde desde hace muchos años funciona el denominado mercado Manco Cápac con más de 500 comerciantes.

Presuntamente los demandados (familia Calatayud) se habrían prestado 300 mil dólares, poniendo como garantía al predio en cuestión. Supuestamente al no haberse cumplido con el pago, Pacheco Valdez presentó una demanda en Arequipa, fruto de ello el titular del Sexto Juzgado en lo Civil pretende ejecutar el remate del inmueble, que en un primer momento estaba previsto para este jueves.

“De las averiguaciones que hicimos, encontramos un título supletorio que está inscrito en Registros Públicos, es decir es de propiedad de la municipalidad. Al tener este documento, hemos interpuesto la demanda de tercería de propiedad y oposición al remate”, refirió. Agregó que este proceso se habría estado llevando a espaldas de las autoridades de la comuna y de comerciantes.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de este mercado, Alfredo Zapana Arratia, refirió que el año pasado se enteraron de “este proceso fraudulento y amañado”, por lo que presentaron demanda de tercería de propiedad, el mismo que posteriormente fue declarado improcedente.

Los comerciantes anunciaron que no permitirán que este predio sea rematado. “Muerta me van a sacar de este mercado, nosotras trabajamos más de 40 años en este lugar”, advirtió una vendedora. “Pedimos al juez de Arequipa que no se parcialice, que actúe de forma transparente”, sostuvo el dirigente.