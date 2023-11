Al transcurrir más de un año de la muerte del suboficial PNP Jhon Abimael Araujo Salas, los parientes protagonizaron un plantón en la puerta del local policial, exigiendo justicia, pues hasta el momento no existe ningún detenido sobre este caso, pese a los indicios que hay.

El 18 de octubre del 2022, los agentes del serenazgo municipal encontraron al policía en estado inconsciente en las inmediaciones del parque Las Aguas. Luego apareció un video de cámara de seguridad en la que se observa que el infortunado es bajado de un patrullero de Águilas Negras.

Los parientes dijeron que existen otros videos donde se observa que el suboficial Araujo Salas es golpeado brutalmente, al parecer, por un civil y policías. Tras varios días de agonía dejó de existir en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Juliaca.

Sin embargo, al transcurrir más de un año, las autoridades no esclarecieron este hecho, por lo que los familiares decidieron protestar en la puerta del Área de Investigación Criminal de Juliaca, exigiendo justicia.

Se trata de Jhon Abimael Araujo Salas. (Foto: Correo)

JUEZ DEJA LIBRE

Según los parientes, uno de los presuntos agresores fue detenido (Alexander Curo Juanito) por los policías hace días atrás, pero, el Juez de Investigación Preparatoria de San Román, Santos Llanos Quispe, dejó libre alegando que no existen elementos de convicción.

Asimismo, los agentes que abandonaron a su colega en el parque también siguen laborando como si no pasara nada. En la bambalina que portaban sus parientes se lee “busco justicia, que no quede impune mi muerte. Me mataron mis colegas”.