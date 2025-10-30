Fiesta de aniversario terminó en tragedia. Un fallecido y varios heridos tras la repentina caída de una estructura metálica que sostenía los parlantes durante el concurso de danzas con motivo del 23 aniversario del centro poblado de Santa María de Ayabacas, distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Con ocasión del aniversario, cuyo día central fue este miércoles, las autoridades programaron diversas actividades. En horas de la tarde se desarrolló el concurso de danzas, con la participación de barrios, urbanizaciones y comunidades campesinas.

Sin embargo, pasadas las 18 horas, cuando se realizaba la premiación a los ganadores del concurso de danzas, la estructura metálica que sostenía los parlantes cedió repentinamente y aplastó a varias personas.

Lamentablemente, en forma instantánea dejó de existir la persona de Elías Gonzalo Mamani (38), quien habría participado en un conjunto de danzas. Otras 4 personas resultaron con graves lesiones, quienes fueron trasladados por el personal del serenazgo de San Miguel hasta el hospital Carlos Monge Medrano y a una clínica privada de la ciudad de Juliaca.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público se trasladan a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo inerte y otras diligencias con el objeto de determinar las causas de esta tragedia.