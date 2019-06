Se ordena la prisión preventiva contra feminicida, cuya víctima estaba en un saco

Síguenos en Facebook

La Fiscalía en Puno otorgó nueve meses de prisión preventiva contra el supuesto feminicida Rubén Calsín Roque (19), cuya víctima, Jhomara Erika Cruz Mayta (22) fue hallada más de tres semanas después en un saco a orillas de un río en Juliaca.

"La 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, logró 9 meses de prisión preventiva contra Rubén Calsín Roque, presunto autor del Femicidio de Jhomara Erika Cruz Mayta (22), cuyo cuerpo se encontró en un saco en Juliaca, informó el fiscal Carlos Izcarra", así comunicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Hace más de tres semanas, la policía halló el cuerpo sin vida de la joven Jhomara Erika Cruz Mayta, dentro de una saco y a orillas del río Huata.

Se le practicó la necropsia al cuerpo en estado descomposición, en el que dieron cuenta que la joven tenía tres heridas punzo penetrantes en la parte izquierda del cuello, además de hematomas en el rostro y la cabeza.

Los agentes lograron la captura de Calsin Roque, un joven adventista quien habría confesado el crimen, además en su vivienda hallaron los zapatos de la joven asesinada. Confesó que la víctima le habría reclamado por la baja condición económica que tenía, enrostrándole que su enamorado (un supuesto policía) le daba de todo.

“La he matado con cuchillo, ella me llamó borracha y vino a mi casa, me empezó a insultar que ‘eres pobre y no vales nada, mi flaco es policía y él me da todo’, eso me dijo, conmigo estuvo seis meses ya, ella tenía varias relaciones”, narró ante los investigadores luego de ser capturado.