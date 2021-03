La atención en las boleterías y el servicio de transporte de pasajeros fue suspendido en la ciudad de Macusani, debido al paro nacional indefinido que acatan desde hoy martes 16 de marzo los transportistas de carga pesada en rechazo a la suba del precio de combustible y peaje.

Algunos transportistas en horas de la mañana trataron de trabajar con total normalidad, sin embargo, no pudieron llegar a su destino y se quedaron en medio camino por el bloqueo de carreteras , indicó Sergio Marrón, presidente de transportistas de M2.

Suba considerable

El gerente de la Empresa de Transportes Oquepuño Tours, Lorenzo Puma, explicó que el año pasado, el galón de combustible estaba entre 10 a 11 soles, y después paulatinamente aumentó el precio desde los últimos días del año 2020. “Ahora está entre 14 a 15 soles en algunos grifos”, remarcó.

Por su parte, Sergio Marrón, chofer y empresario de combis de la ruta Macusani - Juliaca, señaló que ya no brindarán el servicio de transporte hasta nuevo aviso. “Nosotros por precaución no podemos traficar, ya no podemos cubrir la ruta hasta nuevo aviso”, dijo de manera sorpresiva.

Los transportistas en su pliego de reclamos consideraron además la suba de las tarifas de los peajes, precio del gas, suba de productos de primera necesidad entre otras demandas. No descartaron en bloquear la vía Interoceánica en la zona.