La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que este sábado 20 de enero, el Ministerio de Cultura inicia la venta de los boletos para visitar Machu picchu y los Caminos del Inca, a través de tuboleto.cultura.pe, con lo que los ciudadanos nacionales y extranjeros podrán programar sus visitas con anticipación al Patrimonio Mundial.

“Quiero anunciar que ese sábado 20, se empieza a vender por la plataforma de tuboleto.cultura.pe, las entradas para visitar Machu Picchu. 1000 boletos se seguirán vendiendo de manera presencial en Machu Picchu Pueblo, donde también accederán a la plataforma para emitir las entradas”, dijo.

La ministra agradeció el respaldo del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, y a las autoridades de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, ante la necesidad de mejorar el sistema de venta de entradas a los sitios arqueológicos y museos del país.

“Se realizó una convocatoria abierta ante la necesidad de tener una plataforma de venta de boletos y la mejor propuesta fue la elegida. No podíamos continuar con la plataforma de la DDC Cusco, porque no es segura. Necesitaba una reactivación. No se había renovado desde hace 10 años y no tiene respaldo de información”, subrayó.

Cabe destacar que el Ministerio de Cultura, viene coordinando con especialistas de UNESCO, respecto a la conservación y preservación de nuestro Santuario Histórico, quienes saludaron las acciones que se desarrollan para proteger Machu Picchu.

Sobre las entradas a Machu Picchu

Desde este sábado 20, a través de la plataforma digital, se venderán las entradas hasta el 31 de diciembre de 2024. Mientras que 1 000 boletos, se seguirán vendiendo, diariamente, de manera presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.

Los visitantes, tendrán ahora una tolerancia de 30 minutos para ingresar sobre el horario que figure en sus tickets adquiridos, según la modificación del Reglamento de visitas, para ordenar el acceso y control en la llaqta.

Promociones para visitar Machu Picchu

Asimismo, se estableció tarifas promocionales para ingresar a Machupicchu en determinados horarios. Los visitantes pagarán 50 % menos para ingresar en los horarios de 6:00 a. m., 7:00 a. m., 3:00 p. m. y 4:00 p. m., lo que significa que la tarifa general tendrá un costo de S/32, y la tarifa estudiante de educación superior universitaria y/o técnica, y para menores de edad, costará S/16. Esto aplica para visitantes nacionales y residentes en el Perú.

En los otros horarios, se mantienen las tarifas del 2023, para visitantes nacionales y de la Comunidad Andina de Naciones, que son: Tarifa general a S/64. Tarifa estudiante de educación superior universitaria y/o técnica a S/32 y el mismo costo para los menores de edad.

Los ciudadanos nacidos en Cusco seguirán entrando de manera gratuita, los domingos. Para ello tendrán que generar su boleto sin costo, a través de la plataforma y de acuerdo al aforo respectivo.

Ingreso a museos y sitios

En la plataforma digital, también se pueden conseguir los boletos para visitar el Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap en Amazonas, las Líneas de Nazca, el Museo de Sitio y Complejo Arqueológico Chan Chan en Trujillo. Además del Cuarto de Rescate y Conjunto Monumental Belén en Cajamarca, el Museo de Arte Italiano y Museo Pachacamac en Lima.

Recientemente se sumó el Museo Nacional de Chavín en Áncash, que es el único de categoría ‘Nacional’, que se encuentra en la sierra del país.

Plataforma virtual

El objetivo principal de esta nueva plataforma virtual es permitir, a los visitantes nacionales y extranjeros, la adquisición de boletos de ingreso a diversos sitios arqueológicos y museos del país, que administra el Ministerio de Cultura, de manera virtual y desde cualquier lugar del mundo. De esta manera, podrán programar sus viajes con anticipación.

Así, tuboleto.cultura.pe busca fomentar un turismo ordenado, responsable y respetuoso del patrimonio cultural de Perú.

