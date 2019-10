Adecuan horarios para la toma de desayunos escolares del estado

Síguenos en Facebook

La jefa territorial de Qali Warma Tacna,Iris Menéndez Machaca, manifestó que se encuentran adecuando el horario en la mitad de instituciones educativas con la finalidad que los escolares puedan tomar los alimentos que les brinda el estado en un horario adecuado.

“Se ha detectado que en los colegios les brindan los desayunos en el horario del recreo para no perjudicar el desarrollo de clases, pero esto no contribuye en su alimentación”, expresó.

Indicó que en otros casos los padres le dan un desayuno a sus hijos sin que sean nutritivos y al momento de recibir los alimentos del Qali Warma no los reciben por que están llenos.

“Recomendamos a los padres enviar a sus hijos sin tomar desayuno y confíen en el Qali Warma”, apuntó.