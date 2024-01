El alcalde del distrito de Ciudad Nueva en Tacna, Walter Cardoza Chura, manifestó que es víctima de una persecución política luego que su vivienda fuera allanada como parte de una investigación por presunta corrupción.

“Tengo en mi casa a mi padre discapacitado, a mi madre discapacitada, a mi abuelo de 95 años, la verdad me siento muy triste, no sé qué esperaban encontrar, estoy triste pensando mil cosas, todo por una papeleta dicen que yo he sobornado”, manifestó.

Reaparece en ceremonia

Aseguró que tiene la “honestidad” que sus padres le dieron. “Detrás de todo esto están los políticos que tienen tanta envidia que no pueden ni bailar”, señaló el alcalde tras participar en la colocación de la primera piedra de la obra Mejoramiento del complejo deportivo en el Comité 24 de Ciudad Nueva.

Acusó también a que hay regidores que están impulsando este proceso legal y que no se han ensuciado ni los zapatos; que están en dichos cargos gracias a la invitación de su persona, a la voluntad del pueblo y a la voluntad de Dios.

¡Pónganse a trabajar!

“A esos regidores y a esos políticos, dedíquense a trabajar, eso es lo que nos han enseñado nuestros padres, a ganarnos el pan con el sudor de la frente”, espetó.

La ex autoridad participó en dicha ceremonia que inicialmente se había programada para las 10 h, sin embargo se postergó para las 12 horas. En un inicio se creyó que dicha postergación se debía a que el alcalde estaba como no ha habido luego del allanamiento a su vivienda pero esto fue negado por fuentes de la municipalidad.