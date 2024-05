La Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio a la parlamentaria Isabel Cortez Aguirre quien fue recientemente acusada de haber utilizado recursos del Legislativo para impulsar su propia agrupación política.

El grupo de trabajo acordó de manera unánime, con 11 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, presentar la denuncia contra la integrante de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú por “presunta vulneración de la ética parlamentaria”.

En la víspera, el dominical ‘Panorama’ presentó una denuncia periodística acusando a Cortez Aguirre de supuestamente emplear fondos del Congreso durante la semana de representación para establecer su propia agrupación política, conocida como Partido Obrero del Perú.

De acuerdo con el reporte periodístico, la congresista estaría utilizando los viajes costeados por el Congreso para consolidar el respaldo de su partido en regiones como Arequipa, Cusco, Ayacucho y Tumbes.

Durante sus visitas a provincias, Cortez fue acompañada por Luis Zea, su principal asesor en el Congreso, quien el pasado diciembre inscribió al Partido Obrero del Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La legisladora se mostró dispuesta a someterse a las investigaciones y trató de explicar que asistió a la actividad para la creación de su partido después de haber cumplido con su “trabajo congresal”.

“He realizado sí esta reunión, pero ya después de haber realizado mi trabajo congresal. La reunión fue entre las 8 y 9 de la noche. Yo me someto a todas las investigaciones que puedan realizar, yo tengo la conciencia tranquila, yo soy muy respetuosa de los reglamentos y las leyes ”, argumentó.

No obstante, recalcó que el reportaje contiene varias imprecisiones en relación a las reuniones que llevó a cabo en las regiones, sin embargo, subrayó su disposición a someterse a cualquier investigación al respecto.

“En varias partes se ha equivocado (el reportero). Por ejemplo, esta reunión no es en Huancavelica, he realizado esta reunión, sí, pero después de hacer mi trabajo congresal. Yo me someto a todas las investigaciones que se puedan realizar, tengo la conciencia tranquila, soy muy respetuosa de la ley”, dijo.