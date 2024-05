Congresista Isabel Cortez impulsa su propio partido político durante semana de representación.

La congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) estaría utilizando recursos del Legislativo durante la semana de representación para crear su propio partido político Partido Obrero del Perú, con vistas a las elecciones de 2026.

‘Panorama’ reveló que la parlamentaria aprovechó un viaje a Huancavelica financiado por el Congreso para sentar las bases de su agrupación política.

Es importante señalar que el asesor principal de Cortez, Luis Zea, fue el responsable de registrar la denominación del nuevo partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre del año pasado.

Durante el viaje, la legisladora estuvo acompañada por Elena Coopi y Florentina Quiroz, integrantes del Sindicato de Trabajadores Obreros de Lima, quienes también estarían impulsando la creación del nuevo Partido Obrero del Perú.

Adempas, la integrante de la bancada de Cambio Democrático - JPP, utilizó su semana de representación del 18 al 22 de marzo de este año para promover el nuevo partido en Trujillo, en la región La Libertad.

“Yo a provincia voy a pedido de los sindicatos, ellos tienen sus problemas. La última semana de representación fui a Tumbes. Son los sindicatos son los que están formando sus bases”, sostuvo la parlamentaria al programa de televisión.

La legisladora admitió haber usado el logo del nuevo partido en alguno de sus viajes durante la semana de representación. “Algunas veces he llevado. A Tacna creo, pero no he llevado el logo, creo que era un domingo (…) Los viajes fue en semana de representación”, reconoció.

Comisión de Ética aprueba la denuncia de oficio

La Comisión de Ética del Congreso, de forma unánime, decidió iniciar una investigación contra la legisladora Isabel Cortez Aguirre (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), después de ampliar la agenda del día. Se le acusa de utilizar los recursos del Parlamento para establecer su propio partido político.

“Con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad la denuncia de oficio contra la congresista Isabel Cortez Aguirre por presunta vulneración a la ética parlamentaria”, informó el grupo de trabajo presidido por Diego Bazán.

🔴 #EnVivo | Denuncia de oficio contra la congresista Isabel Cortez Aguirre por los hechos mostrados en el reportaje periodístico emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión, el domingo 12 de mayo del presente año. pic.twitter.com/Heh8s7LMKK — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) May 13, 2024

TE PUEDE INTERESAR