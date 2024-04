El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ser maravilloso que ha conquistado cada vez más ámbitos de la actividad humana. En esta ocasión Correo quiere destacar la trayectoria de una mujer promotora del arte y la cultura, Ana Álvarez Ladrón de Guevara, directora del Ballet Folklórico Mayor de Tacna.

¿Cuándo se da su primer acercamiento con el arte?

Normalmente uno se inicia en el arte cuando vas por ejemplo a ver una obra artística, una obra de teatro, entonces esa es la primera motivación, a mí me pasó lo mismo cuando me llevaron de muy niña a ver una presentación de danza española, yo vivía en el Cusco, luego fui a una academia de niña de danza española, creo que es importante cuando los padres nos motivan. Me gustó la danza dije ‘esto me encanta’ y de ahí para adelante siempre estuve en academias, antes no habían muchas para escoger, habían las que habían y bueno tenías que entrar, de niña vivía en el Cusco por trabajo de mi padre luego aquí en Tacna y así fue la forma en que uno se inicia desde pequeña a veces.

¿Sus padres siempre apoyaron su vocación artística o le pidieron que estudie otra carrera?

No, definitivamente, ni querían que piense en estudiar algo de arte, es más en esa época ni siquiera había escuelas de bellas artes, era muy difícil en esos tiempos asumir u optar por la vocación por el arte, a mí me lo pusieron bien claro ‘tú primero terminas la universidad y luego puedes hacer lo que quieras’. Estuve en la universidad, estudié ingeniería pesquera y de ahí recién pude hacer lo que a mí me gustaba realmente, porque no es fácil la carrera de un artista y ellos lo sabían, mi padre me condicionó prácticamente, él es ingeniero civil que falleció el año pasado. Mientras estaba en la universidad igual como estudiante estuve conformando y dirigiendo el elenco de baile, viajamos a muchas ciudades del Perú, llegamos hasta Piura me acuerdo, Ayacucho, a Huancayo en dos oportunidades, esa fue mi formación durante la universidad también pero era un paralelo no era que solo me dedicara al baile, no podía hacer eso.

¿Cómo nace el Ballet Folklórico Mayor de Tacna?

En realidad se da porque ya habíamos formado el elenco de la universidad y lo hacíamos porque el rector nos daba facilidades, obviamente no recibíamos pago alguno, muchos años estuvimos así hasta que llegaron presupuestos exclusivos para lo que era la parte artística, pago para los profesores de la tuna, dinero para el profesor de danzas y con esos presupuestos también llegaron algunos maestros, entonces dijimos bueno ya es hora de retirarnos, ya cumplimos con la universidad, es cuando digo acá ya tengo que formar algo propio, tengo que seguir con lo que me gusta, compartí esto con el profesor Mario Lévano, también estaba en la tuna y también formaba parte del elenco de la universidad y me dijo ‘sí mejor nos vamos y formamos otro grupo’ y junto con esa decisión también se vinieron varios alumnos que ya terminaban su carrera y eran amigos.

¿Recuerda qué año corría y qué primer local utilizaron?

Era 1994, sí, porque este año justo vamos a cumplir 30 años y utilizábamos las instalaciones de lo que era la ex Cooperativa San Pedro que en ese tiempo ya estaba desarticulada pero estaban todavía las instalaciones ahí un poco abandonadas, la señorita Noemi Yatto muy amablemente nos prestaba la llave para uno de los espacios, ahí fue que empezamos a ensayar, yo fui a Lima a tomar varios cursos, siempre iba todos los veranos a tomar cursos sobre del folklor nacional, veníamos con ideas nuevas, renovadas, lo más importante era que al menos teníamos un lugar donde ensayar.

Han pasado 30 años ¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que le ha dado el Ballet?

Nosotros hemos viajado mucho, con nuestros propios medios, con nuestros recursos, con invitaciones que nos hacían de afuera, hicimos muchas amistades de amigos dedicados a la danza, eso es muy hermoso, realmente uno entra y no piensa en salir porque uno está lleno de tantas vivencias que son casi la mayor parte con mucha satisfacción, entonces uno se mete y no quiere salir de ahí y sobre todo después de los primeros años de 1994 que iniciamos pero como elenco ya más adelante como teníamos alumnos chiquitos niños que querían aprender que les gustaba el baile, tratamos también de trabajar con adultos, lo hacíamos gratis antes y quisimos formar el elenco de niños pero lo que pasa es que no teníamos ayuda económica para armar vestuario y en el tema de los niños era más complicado porque hay de muchas edades en cambio en los adultos casi todos tienen la misma talla en cambio los niños para armarles el vestuario era muy difícil porque había que hacerles todo tipo de cortes y de repente el niño ya no estaba y entraba otro y había que hacer otro corte, el vestuario era costoso y en ese tiempo nadie apostaba por el arte realmente, entonces ni los mismos padres tenían la costumbre antes de inscribirlos en talleres, era más complicado ahora sí los padres se acostumbran desde hace 20 años atrás sí los inscriben.

Ana Álvarez Ladrón de Guevara, maestra de danzas, maestra de artes escénicas, nació un 24 de mayo en Cusco. (Foto: Difusión)

Ahora los docentes destacan la formación integral y el arte para el desarrollo de otras disciplinas

Sí, en realidad el baile que es un arte escénico trae muchos beneficios físicos, mentales y emocionales, antes no le daban la importancia, ahora sí, los padres mismos impulsan a los niños a que se motiven en esto, aunque estamos viendo que ahora los niños los jóvenes también como que ya no están siendo muy atraídos por estas cosas, estamos viviendo un cambio aunque no quisiéramos aceptarlo, desde la pandemia prácticamente los niños se han desconectado mucho con lo que es el arte, la danza y sobre todo los movimientos y están más metidos en lo que es su computadora, celular, estamos luchando contra eso. ¿Cree que se nace con la vocación artística o se adquiere en la vida? Tiene de ambas cosas en realidad, se nace y también puedes encaminarlo, hay padres que encaminan a sus niños, de repente no nacen con todas esas habilidades y los pueden encaminar, hay niños que les gusta pero no tiene las condiciones pero sí una disciplina, una constancia y una formación que le hace llegar a metas de repente impensadas para ellos mismos, ambas cosas influyen realmente.

¿Que opina que la mujer esté destacando en diferentes campos de la actividad humana?

Yo siempre he visto que las mujeres han destacado en todos los tiempos modernos, antes obviamente sí en siglos pasados la mujer estaba más oprimida no lo vamos a negar, en estos tiempos somos iguales, tenemos las mismas condiciones y oportunidades, no es de ahora que las mujeres han llegado a ocupar cargos como presidentes, desde el siglo pasado, igual ha habido reinas, no tenemos por qué pedir que nos den otras cosas, que nos den más que a los hombres, somos iguales, tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, no sé qué más podemos exigir, depende de cada mujer decidir a dónde quiere llegar.

PERFIL

Ana Álvarez Ladrón de Guevara, maestra de danzas, maestra de artes escénicas, nació un 24 de mayo en Cusco, luego se trasladó a Tacna donde estudió la primaria y secundaria en el Colegio Italiano Santa Ana, se formó como ingeniera pesquera en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Entre los múltiples reconocimientos resalta el del Congreso de la República, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tacna, pero para ella lo que más atesora es haber trabajado junto al doctor Luis Cavagnaro Orellana en la interpretación de la revista teatral Estampas Tacneñas.