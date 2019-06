Auto con 4 ocupantes se estrella contra un tráiler cargado de 25 t de papas

Síguenos en Facebook

La muerte rondó la madrugada de ayer en el kilómetro 1,263 de la carretera Panamericana Sur, en el anexo Tomasiri del distrito Las Yaras, cuando el automóvil Toyota Yaris azul de placa Z5B-276 con cuatro ocupantes se estrelló contra el camión Volvo rojo Z1L-899 que transportaba 25 toneladas de papas y otros comestibles.

El accidente de tránsito se produjo a las 2 h cerca del control aduanero Tomasiri, y hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía de Carreteras y paramédicos de la Compañía de Bomberos N° 72 para socorrer a los accidentados; luego dos personas fueron trasladadas de emergencia al hospital Unanue.

COLISIÓN. El automóvil Z5B-276 conducido por Sebastián Quito Jiménez (55) y el camión Z1L-899 piloteado por Wilfredo Choque Pari (40) se desplazaban por esa vía en sentido de norte a sur (con dirección a Tacna) y la colisión se produjo cuando el segundo vehículo que estaba adelante disminuyó su velocidad y el otro lo impactó por detrás.

Tras el choque, se vieron afectados el conductor del auto y sus pasajeros identificados como Saturnino Quito Jiménez (51), María Quito Jiménez (53) y Guadalupe Conde Herrera (47). Las dos mujeres fueron trasladadas al nosocomio de Tacna y atendidas por el médico Edwin Medina, al resultar con policontusiones y para descartar fractura de columna en Conde.

Según la PNP, tras el accidente de tránsito el vehículo Z1L-899 continuó su desplazamiento por la Panamericana hacia el sur y una patrulla policial lo intervino en el kilómetro 1,296, cuando ingresaba a la ciudad.

El transportista Wilfredo Choque indicó que no se había percatado del choque por alcance cuando redujo la velocidad del vehículo en un badén, ya que no sintió el golpe por el peso (25 tn) de los sacos de papa y otros productos perecibles que traía de Puno para la Feria del Altiplano. En tanto Sebastían Quito, conductor del auto Z5B-276, dijo que el camión disminuyó su velocidad bruscamente y no pudo evitar el choque.