Gloria Linares Gutiérrez, candidata a la alcaldía del distrito Alto de la Alianza en Tacna por el movimiento regional “Banderas Tacneñistas” reveló que le pidieron hasta 14,000 soles para utilizar el nombre y logo de un partido y participar en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 .

“Me da vergüenza hablar, pero en otras listas me pidieron dinero, no voy a mencionar las listas, pero me han pedido 14,000, 7,000, hasta 5,000 soles me pidió el grupo más pequeñito , la verdad que me he decepcionado”, manifestó en entrevista con Correo.

“No voy a empeñar el municipio”

Explicó que con la nueva ley de partidos políticos ya no hay movimientos distritales, así que solo puede estar inscrita en un partido nacional o regional.

“No puedo permitir que se negocie debajo de la mesa, no voy a empeñar a mi distrito ni al municipio de Alto de la Alianza, nosotros queremos trabajar honradamente limpiamente porque pensamos que la municipalidad no es un botín”, subrayó.

Junto a su equipo de regidores manifiesta que su principal valor es que participan con las "manos limpias". (Foto: Adrian Apaza)

La idea de regalar pollitos

Fue así que luego de bregar mucho fue acogida por su actual movimiento, cuyo líder Fernando Martorell le dijo que no iba a pagar nada, que ese dinero mejor lo use para comprarse un buen par de zapatos porque iban a caminar mucho y trabajar duro.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Devotos le bailan a la Virgen de la Natividad después de dos años de la COVID-19

Contó que la idea de regalar pollitos surgió luego que pobladoras le pidieron que regalase canatas de víveres, pero hay una ley que impide dar dádivas superiores a los 13.80 soles. Sus simpatizantes más jóvenes le sugirieron regalar pollitos.

Es enfermera técnica

“Ahora me dicen la ‘mamá pollito’, también ‘la leche mamá’, ‘la mamá de la Gloria’, ‘doctora’, ‘enfermera’, pero nunca me enojo, a mí no me hace lo que me dicen, sino lo que llevo dentro”, resaltó Linares. Gloria Linares vive en el centro poblado La Esperanza, es enfermera técnica, trabaja en el centro de salud Alto de la Alianza, es madre de tres hijos y ha sido antes regidora en el distrito.