El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna Víctor León Cajachagua informó que actualmente se encuentran en la etapa de capacitación de actores electorales, con el adiestramiento de los coordinadores y responsables de los locales de votación a fin de estar listos para la recepción del material electoral que se va a distribuir desde la sede principal hasta los 124 centros de sufragio.

Los coordinadores distritales y capacitadores que ya se encuentran en las oficinas de su jurisdicción están encargados de entregar las credenciales y capacitar a los miembros de mesa, explicó en entrevista con Correo.

Capacitaciones masivas

Informó que las jornadas masivas de capacitación de los miembros de mesa a nivel nacional tendrán lugar los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

“El 5 de abril también tenemos el simulacro del cómputo electoral, es una simulación de toda la cantidad de actas de los cinco tipos de procesos electorales que tenemos en Tacna, son 5 000 actas que se van a tener en el centro de cómputo”, refirió. El Centro de Cómputo se ubica en Gregorio Albarracín.

Necesario para el bono

Recordó que es obligatoria la participación de los miembros de mesa en las jornadas masivas a fin de que puedan cobrar el bono de 165 soles. Advirtió que los miembros de mesas que no asistan el día de las elecciones a las 6 h, tendrán que pagar la multa de 275 soles.

León añadió que ha sostenido reuniones de coordinación con los representantes de la Policía Nacional, la Tercera Brigada de Caballería y la Sexta División Blindada, para la custodia externa e interna de los locales de votación. El desplazamiento de los militares se iniciará el 10 de abril y culminará el 12 o un día después dependiendo del repliegue del material electoral.