El Festival de Málaga entregó el Premio Retrospectiva de su 29ª edición al cineasta peruano y tacneño Francisco Lombardi, en una ceremonia que reunió a amigos, colaboradores y admiradores del director, para reconocer una trayectoria que marcó profundamente la historia del cine latinoamericano.

En la gala se proyectó una pieza audiovisual que repasó su extensa trayectoria, que comenzó en 1977 con su primer largometraje, Muerte al amanecer. Desde entonces, Lombardi ha construido una filmografía fundamental para el cine peruano.

Filmografía destacada

La ceremonia contó además con varios colaboradores y amigos del cineasta, que le dedicaon palabras de homenaje. El productor y director español Gerardo Herrero recordó su primer encuentro con el cineasta en Lima en 1988. “Entre ese año y el 2000 hicimos muchas películas juntos: La boca del lobo, Caídos del cielo, Bajo la piel, Pantaleón y las visitadoras o Tinta roja. Son películas que retratan muy bien la sociedad peruana. Nunca un cineasta ha retratado tan bien a su país”, expresó.

La actriz Lucía Jiménez recordó su experiencia trabajando con Lombardi en “No se lo digas a nadie”, cuando aún era muy joven: “Hice de peruana, algo que fue todo un reto para mí. Pancho es un director con mucho talento, que transmite calma y confianza. Se trabaja muy a gusto con él. Después hicimos juntos Tinta roja y desde entonces una parte de mi corazón es peruano”.

Agradecimiento en discurso

En su discurso de agradecimiento, Lombardi reconoció a todos los profesionales que han formado parte de su trayectoria. “Quiero celebrar este momento tan bonito para mí rodeado de amigos tan queridos que han colaborado conmigo. Escucharlos y estar con ellos es algo especialmente emocionante”, ha señalado.

“Hacer cine es una labor muy colectiva. Recibir un homenaje como este puede dar la impresión de que uno lo ha cosechado solo, pero después de casi cincuenta años haciendo películas hay un cúmulo enorme de personas que me han acompañado. Sin ellos no se podrían hacer mis películas”, mencionó el tacneño.