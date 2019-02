Cobro excesivo es por fuga no reparada

Ante la masiva presencia de usuarios que reclamaban que en los últimos dos meses su recibo del servicio de agua se incrementó en más del 100%, el gerente general de la EPS Tacna, Víctor Flores Navarro, señaló que esto no es producto del nuevo estudio tarifario ya que dicha alza es solo del 14%.

Dijo que de repente es por problemas en el domicilio, como fugas, averías en el medidor, o exceso de consumo que quizá el usuario no se percató. Por ello dijo que deben acercarse a la EPS para revisar el recibo y el cobro; sin embargo advirtió que todo reclamo tiene un proceso y que una familia no debe superar el consumo de 20 metros cúbicos, salvo que no sea categoría doméstica sino comercial.