Una grave denuncia pública de discriminación formuló la Asociación Corazón Azul, que agrupa a padres de niños con autismo, debido a que sus pequeños son discriminados en el momento de la matrícula escolar en las instituciones educativas públicas y privadas de Tacna.

“Realmente nos sentimos indignados, somos más de 280 padres y muchos estamos atravesando un mal momento en el sentido de que no nos dejan matricular, tanto en colegios privados como en colegios estatales”, señaló la presidenta de la asociación, Fabiola Rojas Caypa.

Rechazo automático

Detalló que cuando uno se acerca a una institución educativa privada y les dicen que su hijo es de la condición autista automáticamente les responden que se llenaron las vacantes, que no hay espacio, que no tienen experiencia y les ponen un montón de trabas.

“Ya hemos formulado una denuncia por discriminación de una de las madres en un colegio la cual estamos siguiendo. Ahora estamos accionando con todo un pool de abogados que son las mismas mamás que son abogadas, entonces vamos a tomar acciones legales como asociación”, indicó.

Firman memorial

Se han registrado unos 20 casos de discriminación contra niños que han sido impedidos de ser inscritos. Esto ha motivado que la asociación elabore un memorial la cual ha sido remitida en la quincena de noviembre a la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna, a fin de que adopte las medidas correctivas.

“Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta del documento, así como anteriormente presentamos otro memorial, también se presentó a la Ugel y tampoco nos dieron respuesta, quedó ahí”, recordó.

Proyecto insuficiente

Por otro lado Rojas destacó que este año la Ugel Tacna inició un proyecto dirigido a 40 niños con autismo de instituciones educativas estatales, que debería abarcar a una mayor cantidad de menores.

Gran número de padres inscribe a sus niños en planteles particulares no porque tengan una condición económica holgada, sino porque no los aceptan en los colegios nacionales y porque los especialistas recomiendan que los niños con autismo estudien junto a un máximo de ocho niños.

La Ugel Tacna debe garantizar que niños con autismo leve y moderado accedan a los colegios. (Foto: Difusión)

Dos por aula

La integrante de la Asociación de Autistas, Magali Contreras, explicó que el marco legal establece que por aula pueden haber hasta dos niños con discapacidad, pero cuando acuden a un colegio les dicen que todas las vacantes están copadas y que no hay espacio para uno más.

“Colocamos a nuestros hijos en colegios particulares porque los psicólogos nos recomiendan que deben estar en un aula con un máximo de ocho niños, es lo ideal para que puedan recibir la atención que necesitan y en los colegios nacionales hay más de 25 alumnos”, respondió.

Investigan agresiones

La abogada Fabiola Rojas contó que existen denuncias de padres contra docentes y colegios por maltrato a escolares con autismo. “Tenemos denuncias de diversos padres, se han abierto procesos administrativos a docentes y colegios por maltrato físico y psicológico, esto es grave, están probados, tenemos incluso videos y ha llegado a límites”, indicó.

Hay procesos que se han aperturado hace un año y están por prescribir y no hay una solución. Esa es la razón por la cual los padres se sienten no escuchados, que no tienen un apoyo y ahora han decidido actuar como institución; según apuntó la presidenta de Corazón Azul.