En su visita a Tacna el congresista Hernando Guerra - García Campos responsabilizó parcialmente de la crisis económica que sufre la población peruana al gobierno del presidente Pedro Castillo, ya que no solo es a causa de la Guerra en Ucrania y la aun incipiente reactivación luego de la pandemia COVID-19.

“Es en las situaciones difíciles en que se ve a los gobiernos eficientes y lamentablemente no tenemos un gobierno eficiente, no ha podido por ejemplo buscar a tiempo la urea (fertilizante) qué es muy necesaria para la campaña de siembra y esto se ha encarecido muchísimo, eso va a hacer que los alimentos se incrementen al doble y el triple, hay una ineficiencia en el manejo y previsión de este gobierno”, advirtió.

Prejuicios ideológicos

Sobre las medidas que podría adoptar en esta etapa, dijo no comprender por qué no busca la ayuda de los privados para comprar urea ya que son las grandes empresas agroindustriales las que si han previsto está crisis alimentaria, han podido comprar a tiempo y podrían ser de mucha ayuda, pero nuevamente se topan con los prejuicios ideológicos, así como en la crisis de la COVID cuando no se dejó a los privados comprar las vacunas.

Adicionalmente dijo que el gobierno debería generar mucho menos incertidumbre para provocar una mayor estabilidad, felizmente el Banco Central de Reserva a hecho esfuerzos importantes por mantener una estabilidad de la moneda y no se proyecta su alza.

“Lo mejor que le podría pasar al país es que renuncié el presidente, que acepte su incapacidad, la cual está demostrada no solo en incapacidad de gestión sino también en desconocimiento del país y su historia, decir que Tarapacá es parte de Tacna algo impensable en un gobernador”, manifestó.

Se requiere estabilidad

Recomendó al mandatario mantener la línea de estabilidad que el país necesita y eso significa no estar proponiendo asambleas constituyentes, sino más bien afianzar el modelo constitucional y económico que se tiene ahora.

“Ojalá pudiésemos tener hacia adelante un gobierno de ancha base, de unidad nacional, saliendo primero Castillo y también hacerse los cambios en el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE porque otra vez elecciones con los mismos organismos va a tener los mismos resultados”, sentenció el legislador mientras participaba en una visita a la Universidad Privada de Tacna.