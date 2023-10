La Contraloría General de la República reveló que 31 funcionarios que fueron designados en diferentes instituciones de la región de Tacna no cumplieron el perfil establecido en la Ley 31419 así como los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

Precisó que son 10 del Gobierno Regional de Tacna, cinco en la municipalidad de Jorge Basadre, ocho en la Municipalidad de Tarata, uno en Tacna, Ciudad Nueva y Calana, tres en Ilabaya y dos en la comuna de Gregorio Albarracín.

Contraloría observó a funcionarios

Se observó en el Gobierno Regional de Tacna la Contraloría observó la designación de la directora regional de Transportes y Comunicaciones Natividad Carrillo debido a que no acreditaría conocimiento en ofimática ni la experiencia general de cinco años y específica de tres.

También se da cuenta que el gerente regional de Desarrollo Económico Froylán Flores Luque no acredita conocimiento en ofimática y no cumpliría los requisitos académicos. También fue observado en Educación Miguel Flores Céspedes; Carlos Alberto Chavarry Gallardo como director de Vivienda; Eduardo Pérez Maldonado como director de Trabajo, Ana María Mendía de Lombardi como directora de la Aldea San Pedro; Raúl Torres Alvarado, Fortunato Silva Guanilo y otros funcionarios de menor nivel.

Acreditó experiencia con órdenes de servicio

En el Informe 019-2023 elaborado en base a la auditoría en la Municipalidad Provincial de Tacna se observó la designación de la jefa de la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria Yanira Ramírez Napa debido a que no habría cumplido el perfil profesional.

La Contraloría expone que para acreditar su experiencia presentó órdenes de servicio, documentación que no permite acreditar dicha experiencia por cuanto al no adjuntarse las conformidades no se puede verificar que dicho servicio se hayan prestado de manera efectiva.

OCI espera correctivos y seguimiento

La Contraloría emitió los informes a los respectivos a los titulares de las entidades a fin de que remitan a las OCI’s de cada institución en el plan para corregir dichas observaciones.