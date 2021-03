Un plantón en el Centro Cívico de Tacna protagonizaron pobladores en respaldo a la joven Soledad Orcoapaza Luque, quien ha sido denunciada por el Ejército del Perú por los presuntos delitos de disturbios, daños y violación a las medidas sanitarias.

Orcoapaza contó que la denuncia se debe a su participación en la protesta en el frontis de la Tercera Brigada de Caballería el 2 de junio del 2020 en la que se solidarizó con los padres del entonces cabo desaparecido Wilber Carcausto.

“Se pretende criminalizar la protesta, no he arrojado ni una piedra, no he quemado llantas ni bloqueado el tránsito, solo me solidarice con los padres de condición humilde, soy una universitaria del último año de la carrera de historia que he ocupado el primer puesto en los cinco años”, señaló.