Alejandro Soto, presidente del Congreso, criticó la resolución del Poder Judicial que ordeno la inmediata reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) después que se declarara fundada la demanda de amparo que fue interpuesta por un grupo de miembros del organismo.

Asimismo, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento, indicó que el Legislativo apelará dicha decisión e instó al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la demanda competencial que presentó el poder de Estado contra el Poder Judicial.

“Vamos a interponer los recursos de apelación. Vamos a exigir al Tribunal Constitucional que se pronuncien sobre la medida cautelar solicitada y, de ser necesaria, vamos a ampliarla, con el objetivo de que se revierta esta arbitraria decisión del Poder Judicial de restituir en sus cargos a Inés Tello y Aldo Vásquez”, manifestó.

En esa línea, Soto acusó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de “someter” a los jueces con “mecanismos”.

Además, descartó que exista vulneración de un derecho en el caso de Aldo Vásquez e Inés Tello.

“Pese a que, en una anterior oportunidad, el TC ya le habías dicho al Poder Judicial que no se entrometa en asuntos que no son de su competencia. Los señores de la JNJ como son los que ratifican a los jueces, prácticamente, los tienen sometidos. Y es a través de ese mecanismo que logran resoluciones judiciales que no son acordes a la constitución del Estado”, expresó.

