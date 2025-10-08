La periodista, escritora y docente Nancy Rosales Porras partió éste martes 7 de octubre a la eternidad y será recordada por su larga trayectoria como comunicadora social y una de las pioneras en el periodismo local que laboró en el Diario Correo por más de tres décadas.

La extrabajadora de Correo ingresó a laborar en 1975 y desde un inicio destacó en la labor periodística en tiempos donde no existía las tecnologías, recorriendo las calles en búsqueda de información.

Entrevistas que dejaron huella

Entre sus entrevistas más recordadas están las realizadas a las hijas del expresidente Augusto B. Leguía; a Edgard Empson, el joven que en 1929 izó la bandera peruana en el retorno de Tacna; también a María Eugenia La Fuente, la maestra que integró la delegación del primer contingente de maestros peruanos que llegaron a Tacna para el 28 de agosto de 1929. Además entrevistó a detenidas por terrorismo en el penal de mujeres.

Su trabajo constante y amor al periodismo la llevó a ser decana del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional Tacna, entre 1993 y 1995. Como parte de su gestión impulsó la creación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada de Tacna y en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann junto al catedrático Francisco Mamani Cañazaca.

Poetisa y maestra

En su labor de escritora publicó Reportajes en el Tiempo, Prosas Selectas, Voces Peregrinas, Visión de Tarata y otros poemas, Manual del Periodista Escolar. Los libros sobre los personajes Fortunato Zora Carvajal, Alicia Carvajal Arena, Amparo Baluarte y Fred Green. En su última dictó talleres de periodismo a escolares en los planteles Cristo Rey y Corazón de María. Por su trayectoria periodística fue reconocida por la Municipalidad Provincial de Tacna el 2023 y este año el CPP Tacna la distinguió como exdecana.