Dueños de bares burlan autorizaciones dadas por comuna provincial

En un mega operativo realizado por la Municipalidad Provincial de Tacna, Gerencia de Fiscalización, Prefectura, Policía y serenazgo, se intervino 14 locales los cuales daban un uso distinto al rubro emitido por la comuna, no contaban con licencia de funcionamiento o se excedían en el horario autorizado de atención.

Las labores de fiscalización iniciaron a las 22 h del sábado 6 de abril y culminaron ayer a las 4:30 h.

Se intervino al Karaoke Fuxión y Carimba situados en la calle Bolívar 557-A y 347, ambos daban un uso diferente al giro de su autorización, en la misma calle atendía La Taberna que no tenía licencia de funcionamiento.

LABOR. En la avenida San Martín 654 se intervino al karaoke La Vox el cual no tenía autorización y carecía de certificado de defensa civil. También se inspeccionó al Boccato, que daba un uso diferente a su permiso edil. Se visitó el local Bohemia ubicado en el pasaje Vigil N° 43, el cual no tenía botiquín debidamente implementado. Asimismo se constató que el local Barlovento en Arias Aragüez 435 funcionaba excediéndose de su horario permitido. En la misma vía se inspeccionó al negocio Berlín que operaba en un rubro diferente al autorizado. En la calle Zela se verificó que El Embrujo no tenía licencia de funcionamiento.

El local situado en la calle Emilio Forero Mz 11 Lt 6 no portaba licencia de funcionamiento. En Ejército Mz 304 Lote 17 había un local sin permiso. En la misma vía el local Blue Cadilac tenía la misma falta. En Para Grande se intervino a dos locales que daban un uso diferente a su autorización municipal.