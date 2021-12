La Contraloría General evidenció irregularidades en las contrataciones para la implementación de defensas para el muelle del Terminal Portuario de Ilo, situación que ocasionó un perjuicio económico de 97,269 soles a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Ilo.

Seis funcionarios y servidores de Enapu tienen presunta responsabilidad civil y administrativa en estos hechos ocurridos en el periodo 2017-2019.

Informe revela irregularidades

El Informe de Control Específico N° 008-2021-2-0256-SCE (periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019), evidenció que funcionarios del Terminal Portuario de Ilo, requirieron el servicio de adecuación e implementación de 28 defensas de jebe para el muelle ileño; pese a que un informe del área usuaria advirtió que dichas defensas no eran las adecuadas para las características del muelle y que en su lugar se requiere un mecanismo de seguridad basado en llantones como se utiliza en otros muelles de la misma bahía.

A pesar de este antecedente, en el 2018, Enapu suscribió contrato por la cantidad de S/ 305 429.93 con una empresa para ejecutar el mencionado servicio.

Servicio no se ejecutó

Para este propósito, la entidad debía entregarle un adelanto al contratista; así como los materiales para su instalación. Es decir, jebes, pernos de fijación y aditivo epóxico expansivo. Estos bienes fueron transferidos del Terminal Portuario de Salaverry a Ilo.

Sin embargo, la entidad solo entregó al contratista los jebes de defensa, ya que los accesorios fueron declarados extraviados en el almacén de Salaverry. Como no se entregaron los materiales requeridos, el servicio no llegó a ejecutarse y los funcionarios no aplicaron las cartas fianzas del contrato para recuperar el pago que realizaron por adelantado.

Materiales abandonados

El 1 de setiembre de 2021, la comisión auditora inspeccionó el Terminal Portuario de Ilo y evidenció que no se realizó ningún trabajo de implementación de defensas de jebe. Además, encontró el material de dicho servicio, acopiado a la intemperie y en estado de deterioro. El perjuicio económico identificado considera el pago de tres servicios: adelanto directo por la adecuación e implementación de defensas de jebe; transporte de defensas de jebe de Salaverry a Ilo y la elaboración de expediente técnico para implementación de defensas de jebe.

El Informe de Control Específico recomienda al titular de Enapu realizar el deslinde de responsabilidades administrativas e iniciar las acciones legales contra quienes se identificó presunta responsabilidad civil. Este informe completo se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control en aras de la transparencia y acceso a la información pública.

Antecedentes sobre el caso

El 21 de diciembre de 2010, Enapu compró treinta defensas de jebe (que incluían bastidor frontal; así como pernos y resinas de anclaje) para el Terminal Norte Multipropósito del Callao, por la cantidad de US $ 348 160.68 y un plazo de entrega de 140 días calendarios; sin embargo, los bienes no fueron implementados en dicho muelle debido a que fue concesionado el 11 de mayo de 2011. Los materiales fueron trasladados al Terminal Portuario de Salaverry el 1 de diciembre de 2011, donde tampoco fueron instalados hasta el 2018 porque también dicho terminal fue concesionado.