En conferencia de prensa la ex congresista y ex ministra de justicia, la tacneña Marisol Pérez Tello, presentó la organización política “Lo Justo”, que en la víspera concretó su lanzamiento y elección de junta directiva en Tacna.

“Lo Justo nace a partir de la preocupación de algunos políticos que ya hemos tenido alguna responsabilidad en el país frente a lo que consideramos el avance de la criminalidad organizada en el ingreso a la política, ya no solamente con financiamiento sino también directamente”, manifestó.

Reúne a exministros y políticos

Expuso que se tuvo la más alta tasa de mortalidad durante la pandemia COVID-19 y que estos problemas de atención en salud, educación e inseguridad ciudadana se sufre también en Tacna.

Detalló que forman parte del grupo político Flor Pablo, la ex ministra de educación; Gino Costa, ex jefe de la cartera de Interior, Jean Paul Benavente, ex gobernador regional del Cusco y Gloria Montenegro, ex ministra de la mujer.

Se definen como centro radical

“Somos un centro radical, me siento como un medio, nosotros tenemos personas de derecha y de izquierda, de centro derecha y de centro izquierda, pero no tenemos extremos”, advirtió.

Enarboló la defensa de las libertades económicas, ya que cree en la inversión privada; la libertades sociales, que garanticen la igualdad para todos sin privilegios; la igualdad democrática y finalmente la libertad de expresión. “Estamos aquí para invitarlos, necesitamos llegar a 40,000 firmas y 69 comités y necesitamos sobre todo gente decente, creemos que la corrupción se combate con luz, con transparencia, por eso creemos que la autoridad nacional de transparencia tiene que ser un organismo constitucional”, explicó.

A favor de promover la inversión

Respecto a temas regionales, indicó que conforme a su defensa de las libertades económicas, están de acuerdo con que se modifique el Artículo 71 a fin de que las inversionistas extranjeros puedan instalarse en Tacna lo cual -dijo- no significa que se desatienda la producción nacional.

En otro momento afirmó que mantendrá el espíritu de descentralización a nivel nacional, ya que gran parte de sus líderes son de provincia como ella.