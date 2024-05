El colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, volvió a declarar este viernes 24 de mayo ante el Ministerio Público sobre la investigación que se le sigue a la destituida fiscal de la Nación por presuntamente liderar una red criminal en la Fiscalía; y aseguró está diciendo la verdad.

Las declaraciones de Jaime Villanueva han puesto en la mira a diversos personajes como la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; testimonio sobre actos de corrupción que ha ratificado hoy. “Hay (personas) mencionadas que saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en una parte digo la verdad y en otra no”, dijo.

“Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado. Estoy relatando hechos en los que he participado o de los que he sido testigo y ya será el Ministerio Público o Poder Judicial quienes tengan que determinar la responsabilidad de las personas”, indicó.

Jaime Villanueva incidió que solo esta diciendo la verdad y asumiendo su responsabilidad. “Yo estoy diciendo la verdad, mire estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos, no estoy rehuyendo a mi responsabilidad en todos estos actos o me estoy escondiendo detrás relatos y mentiras, sino estoy afrontando con lo duro y difícil que puede ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara y estoy asumiendo esa responsabilidad. Y en ese sentido, yo me reafirmo en que todo lo he manifestado es cierto”, declaró.

El colaborador eficaz a también alegó que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, habría tenido supuestamente un control sobre las investigaciones fiscales del caso Lava Jato.

Destitución de Patricia Benavides

El último miércoles 22 de mayo, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió destituir a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por incurrir en cuatro faltas muy graves en el ejercicio del cargo. También se destituyó a la fiscal superior Azucena Solari y la jueza superior Enma Benavides.

María Zavala sustentó el documento en el que concluye que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides actuó con dolo, con intereses alternos y vulnerando la ley de carrera fiscal, en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de la investigación contra su hermana la jueza Emma Benavides.

El informe también da cuenta que Patricia Benavides cometió falta muy grave también al promover como fiscal supremo al fiscal superior Miguel Vegas Vaccaro, pese a sus evidentes cuestionamientos.









TE PUEDE INTERESAR: