En el campo deportivo Los Defensores de Alto de la Alianza continúa hoy el Campeonato de Fútbol Femenino “Volviendo a la cancha de la mano con nuestras autoridades”, con una electrizante segunda fecha.

A las 13:15 h se enfrentan Defensor Alianza VS Deportivo Fénix, luego a las 14:30 Altavista VS Sport Celeste, a las 15:40 Juventud Brillantes VS Juventud Leguía, a las 16:50 Diamantes del Sur VS Skupy’s, a las 18:00 h Virgen de Copacabana VS Santa Bárbara, a las 19:10 Las Potrillas VS Don José de San Martín y a las 20:20 Tsubasa VS Melgar.

Primera rueda tendrá siete fechas

El torneo tendrá un total de siete fechas de todos contra todos, en la cual clasificarán a una siguiente etapa los ocho primeros equipos con mayor puntuación, según informó le encargada Sonia Mamani.

La competencia fue inaugurada la tarde del pasado domingo 17 de octubre, con la presencia de las autoridades del distrito y la población del cono norte, en medio de medidas de bioseguridad.