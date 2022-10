La protesta indefinida de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Luis E. Valcárcel, se agudizó hoy martes, con el bloqueo de la vía férrea de la empresa Southern Perú, en el sector “cruce del ratón” en el puerto de Ilo.

Las autoridades no pudieron persuadir a los estudiantes que estaban firmes en radicalizar su protesta para que den solución al financiamiento de la construcción del instituto y con ello obtener el licenciamiento por la SUNEDU.

Dispersados con bombas lacrimógenas

Decenas de estudiantes acompañados de sus padres terminaron siendo dispersados por efectivos de la Policía, con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Tras abrirse el paso, el tren de la empresa minera cargado de mineral avanzó hacía la fundición de Ilo, con resguardo de la Policía.

Producto de este enfrentamiento, tres estudiantes y un progenitor fueron detenidos por la Policía. Estos hechos generaron impotencia en los estudiantes, algunos lloraban por esta situación de conflicto. “No somos delincuentes, somos estudiantes y exigimos una buena educación. ¿Para qué Southern se compromete si no lo va cumplir?”, se preguntó una estudiante.

Protesta se concentró en un cruce de la vía férrea con avenidas, conocido como "cruce de ratón". (Foto: Difusión)

Minera dijo que lo haría por responsabilidad

Southern Perú suscribió un compromiso con el Gobierno Regional Moquegua para construir y equipar la institución como parte de su responsabilidad social. Sin embargo, este año la minera dijo no poder cumplir el acuerdo, si no es por obra por impuestos, lo cual no resultó factible.

En busca de una solución, en Lima se suscribió otra acta de financiamiento en el Ministerio de Educación (MINEDU), en el que se acordó que el componente de construcción e infraestructura estará a cargo del Gobierno Regional de Moquegua con S/20 millones y la Municipalidad Provincial de Ilo con S/17 millones, mediante la modalidad de “obras por impuestos”.

Minedu arribará al puerto éste 26 de octubre

Asimismo el componente equipamiento y capacitación se incorporará en la programación anual de inversiones del Gobierno Regional de Moquegua y debe ser aprobado por Consejo Regional.

Entre otros acuerdos, el Minedu expondrá el proceso de licenciamiento con soporte técnico para el licenciamiento el miércoles 26 de octubre en instalaciones del Tecnológico Luis E. Valcárcel.