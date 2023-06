Para el ex consejero regional de Tacna Wilson Ayala Sanjinez nada ha cambiado desde que dejó el cargo en el 2018 y la región de Tacna ha tenido poco avance.

“Yo no he visto avances, lamentablemente no se ha visto el trabajo correspondiente, no me ha parecido correcto el trabajo que se ha realizado en esos cuatro años de Juan Tonconi, hemos visto lo que ha pasado con el tema del hospital, al final la población es la que evalúa a la autoridad regional”, subrayó el exconsejero.

Una autoridad tiene que salir a hacer gestiones

Sobre la gestión que ha realizado en estos primeros cinco meses Luis Torres Robledo, opinó que un Gobierno Regional debe tener presencia de su gobernador porque este es el que debe salir a hacer gestiones ante diferentes ministerios y esa es actualmente una limitante para la autoridad.

“El Gobierno Regional no debe quedar acéfalo, porque el gobernador regional es el que tiene que hacer gestiones para traer los presupuestos del gobierno nacional que tanto lo necesitamos para diferentes obras en los distintos distritos y provincias”, comentó.

Se trabaja pero se requiere presencialidad

Sobre la participación aparentemente poco activa que ha tenido la vicegobernadora Liliana Velazco en los primeros cinco meses, dijo que debe cambiar porque se requiere la presencia de la autoridad.

“Eso nos va a ayudar a que también la población tenga confianza en la autoridad ya que ahora de cierta manera se está trabajando pero no es igual trabajar virtualmente que hacerlo de forma presencial y eso es lo que falta”, apuntó.

Internamente se logró financiar proyectos

Saludó que el Gobierno Regional haya suscrito convenios con las diferentes municipalidades para el financiamiento de proyectos.

“Por ejemplo en La Yarada se ha firmado convenios en este caso para la carretera de Hospicio, que es una necesidad para nuestros pobladores, por ese lado no ha habido problemas pero el tema es cuando uno quiere hacer gestión afuera”, detalló.

Es diferente ser minoría y ser oposición

Sobre el papel que deben desarrollar los consejeros dijo que el legislativo tiene que tomar la batuta del Gobierno Regional encaminando a la autoridad para que trabaje correctamente.