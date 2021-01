Extranjeros roban con cuchillo y de 30 centímetros y una piedra

Dos venezolanos con un cuchillo de 30 centímetros y una piedra le robaron 800 soles a un ciudadano y su esposa en la calle 28 de Agosto, en la Junta Vecinal Leoncio Prado.

Los extranjeros fueron identificados como Edwin Alcides Farfán Gutiérrez (24) y Cristian Alexander Vizcaya Cerpa (19) quienes fueron trasladados en calidad de detenidos a la comisaría Gonzales Vigil.

El agraviado dijo que le tocó vivir unos momentos de terror. “Aparece un individuo alto y agrede a mi esposa y saca un cuchillo, teníamos dinero en el carro. Me di la vuelta y le dije qué te pasa, cuando me iba a ir me apuñaló", dijo el agraviado.