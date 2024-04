Una desagradable sorpresa se llevaron pobladores del pasaje Libertad en el pueblo joven Alto Bolognesi en el cercado de Tacna la mañana de ayer cuando al despertar encontraron sus viviendas inundadas con aguas residuales.

“Cuando me levanté a eso de las 5 h para ir al servicio ya estaba todo lleno de agua, otros vecinos me cuentan que han sentido como si hubiera reventado y empezó a brotar el agua de todas partes”, relató la ama de casa Dalila Quiroz Orihuela (73).

Rotura de tubería matriz

El origen del siniestro se dio tres cuadras más arriba al romperse una tubería matriz de agua potable la cual ingresó al alcantarillado e hizo colapsar los sumideros, inodoros y duchas de las viviendas aledañas.

La señora Quiroz mostró todos los ambientes de su casa quedaron inundados: sala, comedor, cocina, baño, el patio y habitaciones, en tanto que habrían resultado dañados electrodomésticos. “El frigider, la lavadora, la cocina, el televisor, todo eso, los muebles gracias a Dios se salvaron porque colocamos una barrera de arena”, contó la afectada.

El agua arruinó electrodomésticos y enseres en el pasaje Libertad. (Foto: Adrian Apaza)

Verificación de daños

Pidieron a las autoridades que acudan a las viviendas para verificar los daños ocasionados y que les ayuden a solventar parte de ello. “Yo pedí a la EPS que vinieran a limpiar, pero me dijeron que vendrán a las 15 h, yo no puedo esperar hasta la tarde mientras me estoy intoxicando acá, soy una persona adulta mayor y vivo sola”, manifestó sollozando.

Metros más allá en la vivienda signada con el número 143 del mismo pasaje, Libertad, Ruth Flores recuerda que primero escuchó ruidos extraños en el desagüe y de un momento el agua empezó a brotar y en menos de una hora se inundaron todos los ambientes.

Daño a las viviendas

Lastimosamente en esta vivienda la humedad afectó las paredes de una habitación de adobe, la cual podría desplomarse en cualquier momento. Como si no fuera suficiente perder los bienes comprados con tanto sacrificio, ahora afronta el riesgo de contraer alguna enfermedad debido a que las aguas infectaron incluso utensilios de cocina.

En la calle, según narró, los roedores empezaron a huir despavoridos de las redes de alcantarillado, por lo que pidió que acudan a descontaminar la zona.

Amas de casa durante la mañana removieron el barro y agua de sus casas. (Foto: Adrian Apaza)

Tuberías antiguas

Hasta la zona llegó un representante de la EPS Tacna el cual informó que se había controlado la rotura de la tubería.

En más de una oportunidad la EPS informó que las tuberías de agua de la ciudad tienen más de 30 años de antigüedad, pero no se tiene el presupuesto para cambiarlas todas al mismo tiempo, por lo que se realiza un trabajo paulatino, este año se renovaran redes en cuatro juntas vecinales.

Sunass fiscalizó trabajos

Por su parte la Sunass supervisó la limpieza y desinfección de las viviendas así como los trabajos de reparación de la tubería matriz de agua potable. En un comunicado la EPS detalló que para controlar la fuga y realizar las reparaciones se suspendió el servicio de agua potable en los centros poblados La Natividad y Bolognesi, Parque Industrial, Urbanización Caplina y junta vecinal Miguel Grau.