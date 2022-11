El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Tacna, presidido por el letrado Miguel Gambetta Ríos, programó para el jueves 22 de diciembre las elecciones de la nueva junta directiva y consejo de vigilancia para el período 2023 – 2025.

Agremiados observaron que el sufragio se desarrolle un jueves, considerando que es un día laborable y algunos trabajan fuera de Tacna, pero Gambetta respondió que es facultad del comité establecer el día y que los miembros de la orden deben asumir con responsabilidad su asistencia.

Comité estableció nuevos requisitos

Por otra parte además de los requisitos del estatuto, el comité a través del reglamento solicita que los candidatos presenten declaraciones juradas de no tener antecedentes penales y/o judiciales, no tener sentencia condenatoria por violencia familiar consentida y ejecutoriada; y de no tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por omisión a la asistencia familiar.

El titular del comité electoral explicó que se busca evitar que asuman el máximo cargo personas que pudieran estar cuestionadas y que pongan en riesgo la imagen de la orden profesional.

Pago de aportes solo 72 horas antes

Otra de las novedades en este proceso será que no se aceptará el pago de los aportes el mismo día del sufragio. Solo podrán votar quienes estén habilitados habiendo pagado hasta 72 horas antes. “Se quiere evitar las dos colas y el desorden que ha habido en otros años”, justificó Gambetta.

De acuerdo al cronograma la inscripción de listas será del 21 al 23 de noviembre, la publicación de listas admitidas del 3 al 4 de diciembre, la presentación de tachas del 5 al 6 de diciembre, la publicación de candidatos aptos el 13 de diciembre, la presentación y exposición de candidatos el 16 de diciembre y las elecciones y proclamación el 22 de diciembre de 9 a 18 h y la juramentación el 4 de enero del 2023 a las 11 horas.