La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Contra la Corrupción (Dircocor) intervinieron las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tacna como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades en los ascensos en personal nombrado y repuestos judiciales durante el 2022.

La fiscal Esther Poma Ale tuvo a su cargo las diligencias de exhibición de documentos en las oficinas de asesoría legal, gerencia municipal, gerencia de Recursos Humanos, subgerencia de presupuesto y área de personal para recabar información sobre la denuncia que formularon los sindicatos de trabajadores en enero pasado.

Denuncia de sindicatos de trabajadores

El secretario general del Sindicato Los Ediles de la MPT, Armando Solis Ramírez, observó que los procesos de ascensos se dieron sin un concurso o no reúnen los requisitos para un grupo de 32 servidores ediles.

La denuncia fue anulado los procesos de ascensos en enero pasado por la gerencia de Recursos Humanos, pero luego tomar conocimiento que un grupo de 25 trabajadores se les dio el ascenso en el mes de marzo.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), Lourdes Vargas, señaló que dentro de la comuna son varios compañeros que buscan el ascenso durante años y no le parece justo que repuestos judiciales del 2018 sean ingresados a planillas y suban de categoría sin seguir los procedimientos y en plazas que no están presupuestadas. Además, de reconocer los beneficios del tiempo que no estuvieron trabajando.