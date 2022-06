El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios apelará a la decisión judicial que declaró infundado el pedido de prisión preventiva en contra del actual gobernador regional Juan Tonconi Quispe y otros investigados por el presunto delito de colusión agravada e integrar la presunta organización criminal “Los Fariseos de la Salud”.

El fiscal Ludwing Flores Valdivia explicó que presentará el recurso de apelación dentro del plazo de ley. El Ministerio Público solicitó ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, 18 meses de prisión preventiva para los investigados por presuntos pagos irregulares en la adquisición de ventiladores, monitores y otros implementos biomédicos para el hospital Hipólito Unanue. Considera que la magistrada emitio un pronunciamiento sin ninguna motivación.

Rechazo a fallo de jueza

Asimismo, el fiscal Flores Valdivia, manifestó que durante la audiencia donde se emitió la decisión judicial, la magistrada Gina Tapia Liendo no se pronunció sobre la magnitud del daño, el comportamiento para peligro de fuga, no desarrolló el peligro de obstaculización, entre otros aspectos; y además no habría valorado todos los elementos que presentó el despacho fiscal.

Flores Valdivia dijo que le causó sorpresa la decisión de la jueza porque en otros hechos similares, ahí si determinó prisión preventiva y no consideró para nada los arraigos, incluso con hijos, y ahora en este proceso si consideró los arraigos, refirió.

Con esta decisión la jueza deja un mensaje a las autoridades, que si no firman documentos no tienen responsabilidad y los funcionarios pueden hacer cualquier cosa, y no tendrán responsabilidad alguna, anotó. El fiscal indicó que al no haber una motivación y no pronunciarse sobre los hechos podría ser anulada la resolución judicial.