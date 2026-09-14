El ingeniero civil Francisco Ramos Flores postula al cargo de gobernador regional de Tacna por el partido “País para Todos” y es el primer entrevistado de la sección “Conoce a tu candidato” de Correo. Francisco Ramos Flores (44) estudió en los colegios Fortunato Zora Carvajal, Don José de San Martín y 28 de Julio, luego cursó la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y dos maestrías: en “gerencia de la construcción” y “gestión de políticas públicas” en la Universidad Privada de Tacna. Fue elegido en el 2019 decano del Colegio de Ingenieros del Perú en Tacna y después presidente del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales (Conrede) de Tacna.

¿Por qué quiere ser gobernador de Tacna?

Yo sé lo que es trabajar, he trabajado desde niño, en mi familia son panaderos, desde chico trabajé vendiendo pan, muy temprano agarraba mi saco y bocina y salía a vender pan en todo el sector del cerro Intiorko, gracias a eso he podido estudiar la carrera de ingeniería civil, actualmente ya fortalecido, recuerdo todos los problemas de Tacna, he escuchado varias veces a los políticos decir ‘vamos a construir el hospital, el puerto Grau y la carretera Tacna – Collpa - La Paz’, hasta el momento lo sigo escuchando, por eso hemos decidido participar como candidato al Gobierno Regional y ganar para de una vez atender toda la problemática de la región de Tacna.

El hospital regional está paralizada hace tres gestiones, ¿qué plantea para solucionarlo?

Sabemos que tiene problemas legales y técnicos, pero actualmente el Gobierno Regional y el consorcio Tacna han tenido unos avances, la parte legal se va a solucionar, pero el gobierno regional ha sacado un proceso donde está encargando a una empresa especializada que evalúe los aisladores y la estructura, en un informe indicará si los aisladores están OK y si solo necesita culminarse el hospital, se tendría que hacer a través de obras por impuesto para tenerlo en menos tiempo; en cambio si el informe dice que están mal los aisladores sísmicos y toda la estructura, automáticamente el Gobierno Regional tendrá que buscar otro lugar donde ejecutar el hospital.

¿Cuál es su propuesta para atender el déficit hídrico que se agravaría con el Fenómeno del Niño?

En Tacna siempre han dicho que no hay agua para Tacna, pero la verdad es que sí tenemos agua, lo que ocurre es que no se está usando la ingeniería ni se está aprovechando los estudios que se tienen, tenemos tres cuencas, la de Locumba, la de Sama y la de Tacna, en toda la región de Tacna tenemos ocho puntos de déficit de agua tanto para el consumo humano como para el agro, pero vemos cada año en las épocas de lluvia como toda el agua se va al mar, nosotros planteamos la ejecución de represas como manda el Plan Basadre en Locumba, en Sama y en parte alta de Tacna como el centro poblado Caplina, tenemos que generar unos diques, tenemos que trabajar en las zonas andinas generando reservorios naturales y diques para alimentar las aguas subterráneas. En La Yarada Los Palos se extrae aguas subterráneas y se ha verificado que se han reducido totalmente. Tenemos que hacer como Israel, ahí se utiliza la desalinización, la ósmosis inversa, pero eso tiene un costo mayor.

¿Qué solución plantea para reducir ese costo?

En Tacna si sacamos agua de mar y vamos a colocarlo en Boca del Río el costo en Boca del Río sería de 0.80 por metro cúbico, en Tacna estaría costando 9 soles, la población de Tacna no va a pagar eso, es muy alto, actualmente apenas pagamos 1 sol 70 por metro cúbico. Este costo que se ha planteado son con los costos de Electrosur, el Gobierno Regional en nuestra gestión va a plantear la construcción de generadores de energía a través de la energía eólica donde hay sitios específicos donde ya se han hecho los estudios y corre bastante viento ahí vamos a generar electricidad y también generadores con paneles solares, con eso se estaría reduciendo a solo 3 soles con 20 céntimos o 3 soles con 50, se reduce una cantidad considerable. También se tiene que entubar los canales porque se pierde mucha agua por filtración y evaporación, a los agricultores hay que enseñarles a trabajar por goteo o aspersión para que minimicen su consumo.

¿Qué propone para generar más empleo en Tacna?

Primeramente todas las instituciones del GRT tienen que programarse bien y dar la oportunidad de prácticas y formación a todos los jóvenes de las universidades e institutos; segundo, alinearse para generar oportunidades de empleo, Tacna es una ciudad que vive del turismo y el comercio, hay bastantes jóvenes que estudian carreras ligadas a eso como ingeniería comercial, entonces involucremos a la Zofratacna, vamos a insistir para que se modifiquen las normas y los jóvenes tengan facilidades y puedan emprender importando y exportando a través de Zofratacna, vamos a proponer que accedan a préstamos de bancos y la Caja Tacna. Vamos a articular con las municipalidades que hoy en día se están politizando y también otras instituciones para que puedan dar oportunidades de formación práctica a todos los jóvenes.

Actualmente hay obras de colegios con retraso, ¿cómo va a ser su manejo del GRT?

Me da mucha pena que los colegios estén paralizados pero hay normativas como la Ley de Contrataciones, para desarrollar una licitación uno tiene que tener el terreno, el expediente técnico listo y el presupuesto asignado al 100%, ¿cómo es posible que las obras estén paralizadas? Yo podría aceptar que tuvieran problemas técnicos pero no cuando son problemas financieros, eso pasa porque la actual gestión ha llevado esos recursos a otras obras, nosotros vamos a trabajar con una planificación ordenada, ahora las contratistas van a decir que no les pagan las valorizaciones y van a reclamar daños y perjuicios, eso va a significar el pago de un adicional, aparte puede haber problemas constructivos por fierros oxidándose y tuberías de agua y desagüe expuestas, se baja la calidad de la construcción. Nosotros vamos a trabajar técnicamente y no vamos a llevar la plata de un lado y a otro lado.

¿Algo que rescatar de la actual gestión?

El Gobierno Regional es como un gobierno central pequeño, ahí se maneja lo que es educación, transporte, cultura, la salud, la parte hídrica y es completo, aquí necesitamos una persona que conozca la realidad de Tacna, que sea técnico, que comprenda la gestión de las políticas públicas entonces Francisco Ramos Flores está preparado para manejar la región de Tacna, he trabajado en las cuatro provincias como ingeniero civil he venido ejecutando obras en Tarata, Candarave y Jorge Basadre, eso a mí me ha permitido conocer la realidad y ver cómo funciona el GRT, manejo muy bien la gestión política pública y nosotros estamos actualmente preparados para solucionar la problemática de la región de Tacna.

¿Como cristalizaría el Puerto Grau?

Para nosotros es importante, una región que no tenga un puerto prácticamente no puede competir a nivel nacional, nosotros vamos a impulsar directamente con el gobierno nacional para que nos permita que sea financiado por empresas privadas que quieran invertir, va a ser muy importante impulsarlo, a la vez quiero enlazarlo con la carretera Tacna -Collpa - La Paz, lo cual le corresponde al MTC, pero como Gobierno Regional vamos a presionar para que se culmine esa carretera, teniendo la carretera Tacna - Collpa - La Paz vamos a tener el ingreso de los hermanos bolivianos, brasileños y argentinos, ahí vamos a tener un movimiento económico importante pero hay que generar un atractivo con la Zofratacna ampliando las partidas arancelarias y el puerto Grau tiene que construirse por fases, ahí vamos a generar un verdadero crecimiento económico.