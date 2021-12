Continúa este domingo 5 de diciembre el Campeonato de Fútbol Femenino de Alto de la Alianza con la octava fecha en el Campo Deportivo Los Defensores.

MIRA AQUÍ: Tacna: Personas vacunadas no se cuidan pese a tener comorbilidad

A las 14:10 h se medirán Virgen de Copacabana VS Don José de San Martín, A las 15:30 h Sport Celeste VS Diamantes del Sur, a las 16:40 Skupy’s VS Juventud Brillante y a las 17:50 h Deportivo Fénix VS Las Potrillas. Seguidamente a las 19 h Santa Bárbara VS VS Tsubasa, a las 20:10 Juventud Leguía VS Defensor Alianza y a las 21:20 Melgar VS Altavista. Estará como delegado de mesa el equipo de Defensor Alianza.

Tabla de posiciones

De acuerdo a los últimos resultados Defensor Alianza marcha puntero con 17 puntos; seguido de Altavista, Tsubasa y Skupy’s con 13, Sport Celeste y Las Potrillas con 12, Don José de San Martín y Santa Bárbara con 11, Deportivo Fénix 10, Juventud Brillante 9, Melgar 5, Diamantes del Sur y Juventud Leguía 4 y Virgen de Copacabana 1.