En la reunión de autoridades y con presencia de José Arista Arbildo, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gobernadora de Moquegua Gilia Gutiérrez rechazó airadamente las declaraciones del ministro de Agricultura Ángel Manero respecto a que la represa Yanapujio beneficiará exclusivamente a Arequipa pese a que su construcción será en territorio de Moquegua.

“Mientras Moquegua se sienta a dialogar, un ministro irresponsable en Arequipa vuelve a declarar que Yanapujio es parte de las obras que entregará para el proyecto minero Tía María. Exijo que mañana venga aquí a Moquegua o pediré su renuncia. No le debo nada a nadie y no me vendo (…) si me tengo que encadenar en Lima lo haré y me voy con mis alcaldes”, manifestó llorando Gutiérrez.

Ministro del MEF pide tregua

Ante el pedido desesperado de la gobernadora, la dirigente de la huelga indefinida Grethel Olivia Callo Paye exigió a José Arista comprometer al titular del Midagri en asistir el 8 de diciembre para aclarar lo de Yanapujio, además que asista el premier y otros ministros competentes para el 10 y 13 de diciembre, caso contrario radicalizarán la huelga.

En respuesta el titular del MEF, aceptó las condiciones y pidió que den tregua a los más de 500 vehículos varados para que no continúen perjudicando. Grethel Callo señaló que darán el pase siempre y cuando venga primero Ángel Manero y cumplan con el pliego de reclamos entre los que prima la contaminación del río Coralaque.