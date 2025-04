La población del valle de Tambo, en Islay, deberá seguir esperando a contar con una represa que les permita mejorar su calidad de vida, además de ampliar su frontera agrícola, luego que la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, condicionará públicamente la construcción de la represa de Yanapuquio al Gobierno nacional.

Durante su participación en la reunión del Comité Técnico Hídrico, que se desarrolló el miércoles 9 de abril, Gilia Gutiérrez dio a conocer su posición, llamando la atención al Ejecutivo nacional.

“Nosotros, la gobernadora regional de Moquegua, estuvo, esta y estará siempre respaldando a su pueblo, no permitiremos que se inicie la represa Yanapuquio, si primero no tenemos Paltiture con exclusividad para la región Moquegua, nuevamente me reafirmo, si el Gobierno, el Ejecutivo nacional no cumple sus compromisos con Moquegua, Yanapuquio no va”, manifestó.

Durante la cita explicó que la represa de Yanapuquio es inviable para Moquegua, ya que no tendrían ningún beneficio.

“La represa de Yanapuquio tendrá una capacidad de 25 millones de metros cúbicos de las cuales 15 millones de metros cúbicos son compensación, 4 millones de metros cúbicos son recursos muertos, entonces descontando estos millones de metros cúbicos Yanapuquio se queda con seis millones de metros cúbicos y si seguimos con el 50 a 50 con Arequipa, la región Moquegua se quedaría con 3 millones de metros cúbicos”, detalló.

Por este motivo hizo un llamado a funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte a dialogar, ya que su gestión quiere asegurar los recursos hídricos para la población local.

PROYECTO

La construcción de la represa de Yanapuquio se ha venido proyectando desde hace varios años, pero hasta el momento no se ha concretado. Dicha obra permitirá generar más de 175 mil empleos y beneficiará a más de 3 mil familias de agricultores y casi 11 mil hectáreas bajo riego en el valle de Tambo.

El proyecto cuenta con una inversión de 608 millones de soles y su construcción demoraría tres años.

Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, en su momento manifestó que este problema no debe generar conflictos entre Arequipa y Moquegua y que cada región debe contar con sus propias represas.

“Nada ganamos con las protestas. Lo que debemos exigir es trabajo, obras concretas y un Estado funcional”, sostuvo en su momento.

NEGATIVA

El alcalde provincial de Islay, Richard Ale, manifestó que la población no permitirá que las aguas de la represa de Yanapuquio sean destinadas a la minería, sea para Southern Perú o para cualquier otra minera.

“Sí van a venir con esa tontería, Richard Ale saldría primero adelante”, indicó al ser consultado sobre su opinión acerca del uso del agua de Yanapuquio y las acciones que se tomarán si es que esta represa es destinada a cubrir otra actividad que no sea la agricultura.

“Las obras se tienen que compensar, la represa de Yanapuquio no es grande, es chica, toda el agua es netamente para la provincia de Islay, no habrá ni una gota para la minería”, aseguró. En caso de pretender destinar estas aguas para la minería, la autoridad advirtió que la población saldrá en marcha.

RESPUESTA

El gobernador regional de Arequipa no se ha pronunciado por las declaraciones de par de Moquegua.