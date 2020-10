Gobernadora encargada solo irá para dar saludo protocolar

Pero recalcó que irá para cumplir con saludo protocolar a las personas que vienen de Lima, recalcando que ella no responderá ninguna interrogante de los legisladores, encabezados por el parlamentario tacneño Héctor Maquera Chávez.

Portugal señaló que el gobernador regional Juan Tonconi Quispe el lunes 19 de octubre viajó a Lima para una reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y otras reuniones de temas portuarios; y que para este martes 20 tiene cita con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta.

Aseguró que Tonconi se excusó remitiendo las invitaciones de Vizcarra y correos electrónicos sobre la agenda de reuniones.

Ante esa situación expresó que ella como encargada tiene que ir en representación del gobernador y como parte de la población, ya que dice que para eso los eligieron.

“Tenemos que ir y presentarnos por educación... no puedo decir, ah claro como él no está, yo no voy... no es así”, pronunció advirtiendo que ella no responderá nada.

“La citación es con nombre propio del ingeniero Juan Tonconi, quien es el gobernador, y yo soy gobernadora encargada con resolución”, sostuvo.

Al consultarle si requerirá informes del estado situacional de la obra, contestó que Tonconi siempre dio esas facilidades, acotando que no tomará decisiones al respecto ahora como encargada ya que dice esa obra la vio él y su gerente.