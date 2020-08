​GRT recurre a Consejo del Notariado en Lima

El gerente general del GRT Luis Valdivia Salazar informó que tras agotarse los pedidos a los notarios de Tacna para que participen en la visita para la elaboración del inventario físico de la obra del hospital Hipólito Unanue, se ha recurrido el 21 de agosto al Consejo del Notariado con sede en Lima, tal como manda el reglamento, para que designe a un agremiado que cumpla con dicha labor.

Recordó que más de ocho profesionales en Tacna se excusaron de que no podían verificar dicha diligencia porque habían pedido permiso para laborar solo en sus despachos, debido al COVID-19.

Informó también que ya fueron notificados por el Órgano Jurisdiccional de Arbitraje Privado para que concilie con el Consorcio Salud Tacna, pero que el Gobierno Regional no tiene no tiene nada que conciliar por lo tanto no ha asistido y que, de ser invitados otra vez, su actitud sería la misma.

“Hemos recibido la notificación para reunirnos el 3 de agosto, pero la posición del GRT es que no tenemos nada que conciliar. La obra está siendo resguardada y seguiremos todos los procedimientos según la norma”, refirió.