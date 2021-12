El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ilo advirtió mediante un informe de orientación de oficio que la Oficina de Personal estaría otorgando compensaciones a servidores de dicha entidad, omitiendo la firma del jefe de área y del director en las autorizaciones por sobretiempo.

El Informe N° 008-2021-OCI/4019-SOO, también alertó la falta del informe detallado del sobretiempo en el reloj biométrico. En otros casos el registro no coincide con la papeleta de salida. Estas situaciones “afectan la continuidad del proceso por compensación al contravenir procedimientos establecidos”, señala el documento publicado en el portal de Contraloría.

“Rosario” de anomalías

El OCI realizó las siguientes observaciones: que el registro de inicio y término de la autorización para trabajar fuera del horario normal, no coincide con el reloj biométrico, que los trabajadores no presentan el informe detallado de las labores realizadas dentro de los tres días hábiles posterior al sobretiempo y que existen autorizaciones de trabajo, fuera del horario normal, que no cuentan con la firma del director.

Entre otras anomalías se halló que el servidor realizó trabajo extraordinario con efecto compensatorio de una hora, cuando el mínimo admisible es de dos horas, que los trabajadores que realizan sobretiempo no registran el inicio y término de sus labores en el reloj biométrico y que existen papeletas de salida por compensación, pero no existe autorización para trabajar fuera del horario de trabajo y se desconoce el tiempo laborado.

Compensación tras 10 meses

Se otorgó compensación por sobretiempo a una trabajadora, después de 10 meses posterior, cuando debió tomarlos dentro de los 15 días posterior a su trabajo por sobretiempo.

MIRA AQUÍ: Inspectoría investiga a 40 policías en XIV Macro Región Tacna y Moquegua

El informe fue remitido al director de la Ugel Ilo, Jaime Oswaldo Roque Nina, para que realice las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.