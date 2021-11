El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna Ramón Ramos Guerra aseguró que sí es suboficial de tercera del Ejército Peruano en situación de retiro, por tanto sí cumple el perfil para ocupar dicho cargo.

El regidor de la Juan Llanqui Ticona había cuestionado recientemente que ocupe dicho cargo, según dijo, porque nunca habría sido miembro de la institución castrense, lo cual es un requisito.

“No voy a mentir en algo tan delicado, he servido desde el año 92 al 97, he sufrido hasta cinco atentados del terrorismo, he estado donde las papas queman, también en el norte en la guerra con el Ecuador en el 95″, señaló el funcionario el miércoles.

En unidades operativas

Mencionó que estuvo destacado en el Batallón de Infantería Nª 41 en Lima, luego en Huaral, Huacho, Oyón y que estuvo en las operaciones del cierre del Congreso en el Autogolpe del 92, el atentado con “cochebomba” de la Universidad Federico Villarreal y el ataque en Caquetá de 1993.

Sobre porque habría decidido dejar de firmar como suboficial de tercera del Ejército en situación de retiro, dijo que puede incomodar cuando se dirige a otras personas de mayor rango como generales. También acotó que es bachiller en educación, pero que seguirá firmando como suboficial.