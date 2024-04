En manos de la jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Sonia Marín Valdivia quedó este lunes 29 de abril el pedido de prisión preventiva por nueve meses en contra de Gonzalo Matías Pari Choque, asesino confeso del joven estudiante Rafael Masharo Acero Vargas.

La audiencia se desarrolló a las 15 horas y culminó a las 18:30 aproximadamente luego que la representante del Ministerio Público Rocio Quispe así como el defensor del investigado expusieran sus alegatos. Luego de escuchar a ambas partes la jueza programó para hoy (martes 30 de abril) a las 10:30 horas la audiencia para dar a conocer su determinación.

Pelea fue por un celular

La representante del Ministerio Público señaló que el investigado declaró que ambos eran amigos hasta febrero de 2024 cuando una semana después del Día de los Enamorados en una fiesta consumieron licor, se despierta y no tenía su celular, culpando a Rafael de haberlo sustraído.

Intenta comunicarse con él pero recibe negativas hasta que finalmente lo ubica el 25 de abril en el Parque de la Locomotora donde finalmente se produce la pelea y el acuchillamiento mortal.

Asesino no tiene arraigos

La fiscal señaló que la causa de la muerte fue shock hipovolémico debido a que sufrió una herida en la arteria femoral, que conduce una cantidad importante de sangre a la parte inferior del cuerpo.

Sostuvo que el acusado no tiene arraigo domiciliario pues no tiene ninguna propiedad, no acredita arraigo familiar, es decir que no tiene una familia que dependa de él y finalmente no tiene arraigo laboral ya que solo ayuda a su tía en la elaboración de galvanos y a su prima a descargar papaya oasionalmente, trabajos que incluso no puede acreditar con documentos.

Le espera mínimo 15 años

“Es evidente y clara la posibilidad de que pueda eludir la acción de la justicia ya que la pena mínima es de 15 años según lo contempla el Artículo 121 del Código Penal”, refirió la fiscal.

Además anotó que conoce a los a las menores testigos del acuchillamiento por lo que podría atentar contra su vida o amenazarlas a fin de influir en sus declaraciones. Por estas razones subrayó que la Fiscalía está solicitando nueve meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.