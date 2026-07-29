El representante de la sociedad civil ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna Juan Bujanda Giraldo señaló que la designación del general del ejército ( r ) César Astudillo como ministro del interior refleja que no hay una confianza en los generales de la PNP.

“Ellos ya se conocen, saben su realidad, entonces puede haber cierto favoritismo en la ubicación, en las líneas de comando, entonces si pone uno del ejército pienso que debe haber una reestructuración total de la Policía a nivel nacional, hay buenos generales y coroneles pero no son todos”, expresó.

Falta de equipamiento

Respecto al al equipamiento y el respaldo político anunciado por la presidenta Keiko Fujimori, indicó que no se dado antes como debe de ser ya que la policía no está bien equipada con las radios, handys y vehículos, para hacer un buen trabajo profesional y capacitado.

“Quiero ver los resultados de acá a tres meses, quiero ver qué plantea este nuevo ministro, qué cambios estructurales hace, con qué empieza a equipar y a profesionalizar a la Policía”, expresó el dirigente de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.