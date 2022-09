Kareén Ríos tiene más de 23 años de trayectoria, ha trabajado y colaborado con diferentes autoridades de la ciudad de Tacna y la zona altoandina, tiene un diplomado en gestión pública, conocimientos en gestión de proyectos, un diplomado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sabe las cosas que se pueden hacer y lo que no se debe repetir.

¿Por qué da este salto del campo técnico al político?

Porque muchas veces he llevado las propuestas a las autoridades y no toman la decisión, en esta oportunidad yo soy la que quiero tomar la decisión y firmar, vengo trabajando hace más de 20 años el turismo con un enfoque transfronterizo con Bolivia y Chile pero no hemos visto avances o muy poco, la gente viene a consumir por salud, dental y de paso se aloja, a veces van al Valle Viejo, pero ni el 10% sube a Tarata, Candarave o a otros destinos que vamos a desarrollar en nuestra propuesta.

¿Cuál es el propósito qué quieres conseguir?

Vamos a emprender articuladamente Sama Las Yaras por el potencial de los caballos de paso; Inclán los cuyes, los camarones; Gregorio Albarracín con Valle 2000 con deportes de aventuras, usar mejor ese cerro, la cultura y las frutas. La Yarada Los Palos de igual forma, no tenemos que ir a la playa solo en verano, tenemos posibilidades de agroturismo, la aceituna, aprender a pescar. Acá hay que hacer cuatro boulevares pero no en el centro sino en Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Gregorio Albarracín, en lugares que no interfieran con la paz y tranquilidad de la gente.

Ha subrayado que quiere que Tacna sea la mejor vitrina del Perú para el mundo

Somos una región que después del aeropuerto Jorge Chávez es el punto de ingreso más alto del Perú de turistas, obviamente esto con la pandemia pero vamos a volver a ser el ingreso más alto, la gente pasa por acá y se va Arequipa, Ilo, Moquegua, Cusco, no se quedan, eso es lo que falta, en una vitrina se pone lo mejor, aquí en Tacna tenemos colonias de cajamarquinos, arequipeños, de Cusco, selva, entonces aprovechando sus usos y costumbres en un calendario cultural mostrar todo el Perú desde Tacna, podemos vender todo el Perú.

¿Qué hará en infraestructura vial?

Reordenar el tráfico de los buses y combis, tenemos un proyecto con paraderos inteligentes, ampliación de rutas, también que se de un servicio de 24 horas como las grandes capitales, eso no solamente sirve para los turistas sino para los que vivimos aquí, usted quiere ir a comprar al mercado en la madrugada dónde están los precios más cómodos y tiene que gastar 14 soles en taxi cuando podría ir y regresar en bus. La Caja Municipal de Tacna tiene que beneficiar a los emprendedores, tenemos que hacer un plan para que se modernicé la flota. Los taxistas van a pasar a una lista para que puedan trabajar con estas licencias que vamos a dar en estos lugares de la mano con un plan de seguridad, no pueden estar pasando estas desapariciones, violaciones y asesinatos.

¿Cómo resolvería el congestionamiento del mercado Grau?

En el mercado ingresa más de 6,000 soles diarios y no se reinvierten, necesitamos modernizar los mercados, estamos hablando de un mercado que tenga en el sótano un parque vehicular, en la primera instancia los proveedores con verduras y los que venden productos como el arroz en un tercer nivel, estamos hablando de mercados grandes que nos merecemos. Tenemos que trabajar también con Albarracín porque es otra zona mucho mayor y merece un mercado de ese tipo.

Postula por Frente por la Esperanza, conocido por su lucha contra la corrupción

Quiero agradecer a Frente por la Esperanza del señor Olivera, somos un equipo, por la Región está Sonia Huaylla, en Sama Las Yaras Flor Agüero. En Ciudad Nueva Jorge Chambi, en Alto dela Alianza Benjamín Salcedo, en Albarracín Raymundo Choque, en otros partidos nos han pedido dinero, aquí no hemos dado absolutamente nada, estamos con las manos limpias y vamos con las uñas bien cortitas para que no se pegue la cochinada, vamos a barrer la corrupción con nuestro ejemplo.

Kareén Ríos es tacneña, becada y premiada por el gobierno japonés y la comunidad europea, es experta en gestión y cooperación internacional y ha traído fondos del exterior que se han ejecutado en Palca, Tarata y Candarave.