“La EPS no informa e incurre en varias inconsistencias”

El coordinador de la sociedad civil organizada contra el tarifazo, Abel Bolaños Herencia, manifestó que durante la labor que realiza la comisión técnica han encontrado inconsistencias en la elaboración del plan tarifario de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de Tacna y el ocultamiento de 18 requerimientos de información. Con todo ello, dijo que se dispone de la documentación suficiente para que se deje sin efecto de forma temporal el incremento de la tarifa en los recibos de agua.

A continuación Bolaños respondió las siguientes preguntas.

¿Qué avances han obtenido hasta el momento con la mesa técnica? Es un trabajo muy complicado, debido a que encontramos mucha oposición por parte de la EPS Tacna para colaborar con todo lo que se le solicita para avanzar en la suspensión de la tarifa, el 21 de junio se presentó un informe con 24 inconsistencias aun con la limitada información que nos dio la EPS. Del 100% de la información solicitada, solo nos brindaron el 55%.

¿Qué falta informar por parte de la EPS? Son 18 puntos o ítems que no nos han entregado. Reporte de la recaudación proyectada de los meses de enero a mayo 2019, indicando categoría y periodo de consumo, proyecto de estudio tarifario corregido de mayo 2019 pedido por la Sunass, gastos de personal proyectados en cada quinquenio del 2019 al 2023, entre otros puntos. Hasta el momento la EPS nos oculta esta información, al final de cuentas nos tiene que entregar por transparencia, lo que están haciendo es dilatar el tiempo.

¿Cuáles son las inconsistencias más graves que han detectado? Por ejemplo se ha encontrado que más del 50% de los reservorios no cuentan con un macromedidor operativo, el cual no permite tener el control de cuánta agua se distribuye al sistema, más de 17 mil medidores en la localidad han superado su vida útil, en la base comercial de la empresa se ha detectado el registro de usuarios inactivos por más de 14 mil conexiones en habilitaciones urbanas. Aquí hay un sinsentido ya que si son zonas urbanas es porque está habitado y se supone que hay un consumo y hay un cobro que no se está haciendo y estos consumos están siendo trasladados a los usuarios que sí pagan su recibo de agua. La ineficiencia de la EPS no tiene por qué costarle al usuario. Otro punto a considerar es la culminación de la instalación de 15 mil medidores en 2013 al 2018, el cual no se realizó y que debió motivar que el directorio de la EPS tome la decisión de suspender la aplicación del tarifazo, entre otras inconsistencias.

¿Con las inconsistencias encontradas se puede pedir la suspensión del alza de las tarifas de agua? Con estas 24 inconsistencias que se presentan el representante de la PCM, César Chávez, da la conformidad que el trabajo hecho hasta el momento justificaba una suspensión de las tarifas, mientras el equipo técnico culmine su trabajo que puede tardar uno o dos meses, dependiendo de la celeridad que EPS entregue la información. Se debe recurrir a instancias superiores para solicitar al Ministerio de Vivienda interceda y le pida a la Sunass la suspensión temporal de las tarifas de agua potable debido al trabajo avanzado, demostrando que existen inconsistencias técnicas hechas en la elaboración del estudio tarifario aplicado para este quinquenio.

¿Se pudo evitar el impacto tarifazo? Se debió de aplicar un plan piloto de facturación, para no obtener estos resultados tan desastrosos ya que han obtenido 4,500 reclamos por mes en abril y mayo.

¿La existencia de 50 asociaciones con conexiones clandestinas afecta el incremento del agua? Con ello se demuestra la ineficiencia e incapacidad de la EPS en su control de supervisión de conexiones de agua, no estamos hablando de 50 usuarios, son 50 asociaciones que cada una tenga 100 familias serían 5 mil conexiones domiciliarias clandestinas. Suponemos que estas conexiones ilegales forman parte del 35% de agua no facturada. Hacerse de la vista gorda en esta situación, es porque hay algo escondido. Faltaría realizar una reestructuración total de la EPS Tacna para que sea eficiente.