En la Casa Basadre se lanzó oficialmente la IV Fiesta del Libro y la Cultura de Tacna 2026, que este año tiene como lema “Más lectura, más inclusión”.

En el lanzamiento participaron representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, la Oficina regional de apoyo a las personas con discapacidad del Gobierno Regional y Ediciones DCP en representación del sector editorial de Tacna.

Variado programa

El festival se desarrollará del 3 al 8 de noviembre del 2026 en el centro de convenciones Jorge Basadre, en la calle Blondell, con el patrocinio de Southern Perú.

El titular de la Dirección de Cultura de Tacna Enrique Pizarro Sánchez destacó el variado programa, la presencia de 17 editoriales y que se espera recibir a unos 8 mil visitantes en la feria.

La feria iniciará el martes 3 a las 11 h con la inauguración, luego a las 16 h se realizará el conversatorio La producción editorial en lenguas originarias en el Perú con Dante González; a las 17 horas la conferencia “1, 2 y 3, léeme otra vez”, una actividad de lectura en voz alta del libro “Dos chicas de cuidado”; y a las 19 horas la presentación musical de Oscar y Renato.

Talleres y presentaciones

Las actividades continuarán el miércoles, jueves y viernes, de 11 a 20 horas, con presentaciones de libros, obras de teatro y números musicales.

El sábado 7 a partir de las 9 h se efectuará un taller de creación de historietas con el Club de Dibujo Tacna, el cuentacuentos Eclatse: “Dos detectives y un monstruo”; el taller de creación de cuentos en pop up con Tatiana Gutiérrez; el taller de lenguaje de señas; la presentación del libro “Canto al vacío”; el teatro de títeres “Gato con botas”; entre otros. Para el domingo 8 se ha programado el taller de mimo inclusivo “Un rayito de luz en la ventana”, a cargo del profesor David Ortiz.